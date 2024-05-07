ياسمين عبدالعزيز: "تحملت المسئولية وأنا عندي 9 سنوات بعد انفصال والدي ووالدتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن دخولها مجال الميديا والإعلانات، وهي تبلغ من العمر 12 عامًا.

وقالت "عبدالعزيز"، في لقائها ببرنامج"صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الإثنين إن والدتها ووالدها انفصلا وهي تبلغ من العمر 9 أعوام، ومن صغرها وهي تتحمل المسئولية.

وأضافت: "والدي وأخويا الكبير رفضوا دخول مجال الإعلان وأمي كانت موافقة، لما دخلت مجال الإعلانات كان عندي هدف أني أكسب فلوس".

وأكملت: "من وأنا صغيرة بصرف على نفسي.. بدفع فلوس دروسي وتعليمي وكنت مسؤولة عن نفسي من وأنا صغيرة، كنت أنا اللي بدي وعمري ما أخدت".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

اقرأ أيضا..

نبيل الحلفاوي: "لو أرادت الولايات المتحدة منع الاجتياح لفعلت"

نرمين الفقي تتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم.. والجمهور يعلق: "صحة وعافية"