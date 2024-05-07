شاركت مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي يوشا عبدالعزيز مع متابعيها خبرًا سارًا، حيث تلقت هدية قيّمة من إحدى العلامات التجارية بعد ولادة طفلها عساف.

ونشرت يوشا عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسيارة فارهة من طراز “لكزس” أهدتها لها إحدى العلامات التجارية كهدية مميزة بمناسبة ولادة عساف.

وأظهرت الصور السيارة الفارهة وهي مُزيّنة بالورود والبالونات، مع رسالة تهنئة من العلامة التجارية بمناسبة قدوم عساف إلى الحياة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد يوشا عبدالعزيز تتلقى سيارة لكزس من أحد البراندات بعد ولادة طفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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