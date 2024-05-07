بالصور – السجّادة الحمراء لحفل “ميت غالا” هذا العام تضجّ ابهارًا وجمالاً

عاد حفل Met Gala بقوة هذا العام، حفل مليء بالنجوم وعدد كبير من لحظات الموضة المميّزة. يُعرف هذا الحفل رسميًا باسم “منفعة معهد الأزياء”، وهو حدث سنوي لجمع التبرعات يقام في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك. http://www.instagram.com/p/C6qDG3OInRr/

يُقام حفل Met Gala تقليديًا في أول يوم اثنين من شهر أيار/مايو، ويُعرف بأنه حدث الموضة الأكثر شهرة لكل عام.

موضوع حفل Met Gala لهذا العام هو “الجميلات النائمات… إعادة إيقاظ الموضة” بالإضافة إلى موضوع “قواعد لباس” لهذا العام، عبارة عن “حديقة الزمن”، مستوحاة من الكاتب جي جي. قصة بالارد القصيرة عام ١٩٦٢ التي تحمل نفس الاسم، حيث فسّر الحاضرون الموضوع بمظهر مستوحى من النباتات والزهور.

أيضًا عُرض خلال الحفل ما يقارب ال ٢٥٠ قطعة نادرة من مجموعة معهد الأزياء التي تميّزت بتصميمات من بيوت الأزياء الشهيرة مثل سكياباريللي وديور.

حضر الحدث عدد كبير من المشاهير أبرزهم كيم كردشيان التي أحدثت صدمة خلال الحفل عندما تباهت بخصرها الصغير بشكل مذهل في ثوب فضي من تصميم Maison Margiela من تصميم جون غاليانو.

بينما حافظت شقيقتها كايلي جينر على البساطة والأناقة في فستان من تصميم أوسكار دي لا رنتا، مع وردة في شعرها.

شكّلت جينيفر لوبيز عاصفة على السجادة الخضراء بإطلالة مبهرة في تصميم شفاف مرصع بالجواهر من تصميم Schiaparelli .

أما شاكيرا التي سجلت حضورًا في الحفل لأول مرة ارتدت فستانًا واسعاً ومنحوتاً على شكل وردة من تصميم كارولينا هيريرا.

أما زيندايا اختارت ثوبًا من Maison Margiela باللونين الأزرق والأخضر من تصميم جون غاليانو الذي يتميز بلمسات من الفاكهة.

وفي اطلالة ثانية لها، خطفت زيندايا الأنظار بفستان أسود من تصميم جيفنشي مع قبعة مليئة بالورود.

ارتدت كيندال جينر ثوبًا أسودًا مزوّدًا بتفاصيل مقصوصة على طول خصرها من جيفنشي.

أما دوا ليبا غتألّقت ب”كورسيه” من الدانتيل باللونَين الأسود والأبيض من مارك جاكوبس، مع قفّازات شبكيّة.

اما جيجي حديد ارتدت ثوباً من Thom Browne – وهو ثوب مكشكش باللونين الأبيض والأسود مزيّناً بالأزهار واعتمدت خصلات شعرها القصيرة على شكل أمواج هوليوود القديمة، وأضافت أحمر الشفاه الأحمر.

من جانبها أبهرت ليلي جيمس الحضور بفستان منقوش بالزهور باللونين الوردي والأسود من ماركة Erdem؛ ظهرت ليلي على السجادة الحمراء مع مصمم أزياء Erdem – Erdem Moralioglu.

كما ظهرت الممثلة ليا ميشيل على السجادة الخضراء وهي بمراحل حملها الأخيرة واختارت ان تخطف الانظار بثوب أزرق.

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أيضًا حضر الحدث كوكبة كبيرة من المشاهير أمثال كاردي بي، اريانا غراندي، سارة جيسيكا باركر، كريس جينر،ديمي مور،ميغ رايان، باميلا اندرسون،ريتا اورا، بينيلوبي كروز، مايكل كورس،كاميلا كابيلو، ديمي لوفاتو،نيكول كيدمان وغيرهم الكثير.