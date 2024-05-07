نادر الأتات يقتحم الترند ويتصدّر.. “خطر عالقلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحقق أغنية النجم اللبناني نادر الأتات الجديدة “مش بسب حبيبك”، رواجًا واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد 24 ساعة فقط من صدورها، حصد فيديو الأغنية أكثر من 400 ألف مشاهدة عبر قناة نادر الأتات الرسمية على موقع “يوتيوب”، واقتحم قائمة الـTrending متصدّرًا الفيديوهات الأكثر رواجًا على الموقع.

وتصدّر اسم الأغنية في الساعات الماضية محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع “تيك توك” و”إكس” في لبنان، والأردن والسعودية والمغرب وعدد من البلدان العربية.

وحرص محبي نادر الأتات على التفاعل مع أغنية “مش بس حبيبك” وتهنئته، واستخدم عدد منهم عبارات من كلمات الأغنية للتعبير عن إعجابهم بأدائه مثل “نادر خطر عالقلب” وغيرها، فاتفق الأغلبية على أنه نجح في تقديم عملاً غنائياً مختفلاً عن أغنياته السابقة، وأثبت نادر مجدداً أنه قادر على التنويع وتقديم مختلف الألوان الغنائية.

يذكر أن أغنية “مش بس حبيبك” هي من توزيع عمر صباغ والكليب من إخراج سعيد الماروق وإنتاج نادر الأتات.