بعيدًا عن التدريج.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "أنا سكتين" بالكامل

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأت الفنانة إليسا جمهورها، بطرح أحدث ألبوماتها “أنا سكتين”، عبر كامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

تفاصيل ألبوم إليسا الجديد “أنا سكتين”

ظهرت إليسا في الصور الدعائية للألبوم بجلسة تصوير شتوية وسط الجليد، مع فاستين باللون الأسود والزهري .

يضم الألبوم 12 أغنية تم طرحهم بالكامل وبالابتعاد عن الطرح التدريجي للألبوم، عبر مختلف المنصات الموسيقية الشهيرة، وهم “بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز”.

كانت أحدث إصدارات إليسا الغنائية من خلال أغنية “أنا مش صوتك ”للمسلسل الرمضاني “ع أمل” من كلمات مازن ضاهر، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي لـ عمر صباغ، من بطولة ماجي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد.

تفاصيل أغنية كلو وهم

بجانب أغنية “كلو وهم” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال فيلمها الوثائقي IT’S OK، الذي يعرض حاليًا عبر منصة نتفليكس.

كلمات أغنية إليسا كلو وهم

وتقول كلمات الأغنية فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت بعد الزعل بقوى أنا وبيحل عالوقت الملل

تاري الحكي غير الفعل منو سهل نسيت السبب واللي جرحنا من الأصل فكرت اللي بيحبك هين ينسى قساك بتزعل قلبي وهو بيرجع يطلب رضاك بيرجع يطلب رضاك بغيابك كلو وهم

وما في شيء بيعنيلي بلاك وعذابي ما بيهم مازالني أنا وياك مازالني أنا وياكبتضل روحي إلك

وأحلى ليالي بهالعمر عشتا معك ببيع العمر تارجعك تبقى إلي ولو انو ثواني المحك او اسمعك".