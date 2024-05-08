بإطلالة ساحرة.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من حفل دار الأوبرا بـ دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة أنغام، جمهورها عبر السوشيال ميديا صورًا من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال حفلها الغنائي في دار أوبرا دبي.

ونشرت "أنغام"، صورًا من حفلها في أوبر دبي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "من حفل دار الأوبرا دبي".

وظهرت أنغام بإطلالة ساحرة مرتدية فستان باللون الأسود، مزين بالكريستال، حيث حظيت بإشادة معجبيها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مبدعة يا نغم"، "نورتينا يا حبيبة القلب والروح"، "زاد الأسود حلا بجمالك"، "أحلى واحدة"، "ياجمالك يا قلبي".

وأحيت أنغام حفلًا غنائيا في دار أوبرا دبي الأحد الماضي، وقدمت العديد من الأغاني المميزة .

اقرأ أيضا..

10 صور من احتفال صابر الرباعي بأغنيته الجديدة "الباشا" في مصر

مطرب هيب هوب أمريكي يدعم القضية الفلسطينية بأغنية تذهب أرباحها لوكالة "أونروا"