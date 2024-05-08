ياسمين عبدالعزيز تتناول "فسيخ ورنجة وبصل" مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية "DMC".

وأفسدت ياسمين عبدالعزيز فقرة تقديم إسعاد يونس من داخل المطبخ في "إسعاد يونس"، وبدأت في تناول الفسيخ والرنجة والبصل والملوحة.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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