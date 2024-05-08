إطلاق نار بالقرب من قصر مغني الراب دريك…من وقع ضحيّته؟

أفادت تقارير عديدة في الساعات الماضية عن نشاط غير عادي بالقرب من أحد قصور مغني الراب دريك في تورونتو.

وفقًا لتقارير متعدّدة، كان هناك إطلاق نار خارج قصر مغني الراب مباشرة ما أدّى إلى إصابة رجل بجروح خطيرة. حدث كل ذلك في حي “برايدل باث” الراقي بعد الساعة الثانية صباحًا من يوم الثلاثاء وسارعت الشرطة إلى الوصول إلى مكان الحادث بعد وصول بلاغات إطلاق النار إلى الخط الساخن.

ووفقاً لسلطات تورونتو المحليّة، فإن ضحية إطلاق النار هو رجل تم العثور عليه في الشارع مصاباً بجروح خطيرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى بعد الحادث.

هل أصيب دريك بأذى بعد الحادث؟

كما كان متوقعًا، سارع جمهور دريك إلى التساؤل عما إذا كان مغني الراب قد أصيب خلال هذا الحادث الذي وقع خارج منزله مباشرة في تورونتو. وأكّدت تقارير إضافية أن دريك لم يصب بأذى من إطلاق النار ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان في المنزل أم لا عندما وقوع الحادث وأكّدت التقارير أيضًا أن المشتبه به فرّ من مكان الحادث مباشرة بعد وقوع إطلاق النار.

وفي الوقت الحالي، لا تزال السلطات المحليّة تبحث عن المشتبه به في إطلاق النار الذي لا يزال طليقًا.

وفي الصور التي تلت الحادث، يمكن للناس أن يروا أن الشرطة أقامت منطقة عازلة حول القصر مباشرةً من أجل إجراء التحقيق المناسب الذي لا يزال مستمرًا.

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ووفقًا للأشخاص في TMZ، تعتبر إصابات الضحية خطيرة ولكنها لا تهدّد حياته وهذا يعني أنه سوف يتعافى تمامًا، على الرغم من أن السبب وراء إطلاق النار هذا لا يزال قيد التحقيق. قال الاشخاص الذين تمّ استجوابهم في مكان الحادث إن ضحية إطلاق النار يمكن أن يكون أحد حراس أمن دريك ويُزعم أنه تم إطلاق النار عليه في هجوم من سيارة مارّة.

جاء حدث اطلاق النار وسط احتدام الخلاف بين نجمَي الراب دريك، وكندريك لامار، حيث تبادل المغنّيان الإهانات والاتهامات في أغنياتهما الجديدة.