مفاجأة لمحبي عادل إمام.. “الزعيم” يعود إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة إسعاد يونس، رئيسة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، الاحتفال بيوم ميلاد الفنان الكبير عادل إمام بشكل مميز وطريقة خاصة، حيث قررت إعادة عرض فيلم “زهايمر”، بطولة الزعيم، في عدد من السينمات المصرية والخليجية، بدءًا من 16 أيار (مايو) الجاري، وتستمر العروض حتى 18 من نفس الشهر أيام العطلة الأسبوعية، الخميس والجمعة والسبت.

وأعلنت الجهة الموزعة لفيلم “زهايمر” في دول الخليج عرضه في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين احتفاءًا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، لمدة ثلاثة أيام.

فيلم “زهايمر” عرض عام 2010 من بطولة عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة، وهو يعتبر آخر أعمال الزعيم السينمائية.

وتدور أحداثه حول محمود شعيب، أحد رجال الأعمال، يطمع أبناؤه في ثروته فيقيموا ضده دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالألزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تساعده وتقلب الأحداث رأسًا على عقب.