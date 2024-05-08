غادة عبد الرازق بـ روب الحمام.. جلسة تصوير تحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل من جديد بعد نشرها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت فيها بروب الاستحمام داخل الحمّام بجوار “البانيو”، وتطل من نافذة مبنى مرتفع، وتلقت تعليقات من متابعيها تراوحت ما بين الإعجاب بها وانتقاد ظهورها في جلسة تصوير للمرة الثانية داخل الحمام.

وكانت غادة عبد الرازق قد تحدثت عن اهتمامها بمظهرها وشكلها وجسمها خلال لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديد في برنامج “كلمة أخيرة” قائلةً: “طول ما أنا عاوزه أمثل وأفضل نجمة، يبقى لازم أحافظ على شكلي وجسمي ولبسي، كي تظل الناس تحترمني وتراني في أحسن مكان”. وتابعت: “يوم أن آخذ قرار اعتزال الفن لأجلس في البيت، وقتها فقط إذا أردت أن يزيد وزني أو أهمل شعري ووجهي وأفعل ما أريده، لكن ما دمت نجمة إذن فلا بد أن أكون نجمة عند الناس بكل المواصفات والمقاييس الصحيحة”.

وعن حياتها اليومية وخروجها الى السوبر ماركت، قالت: “لا بد أن يكون شكلي حلو، صحيح أنني أكون من دون مكياج كامل، لكن لا بد أن يكون شكلي مقبولاً، حتى إذا رآني الناس يحترمونني”.

يُذكر أن غادة عبد الرازق قدّمت في موسم رمضان الماضي مسلسل “صيد العقارب” الذي شاركها في بطولته: محمد علاء، وأحمد ماهر، وسيمون، ومحمد علي رزق، وأحمد ماجد، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.