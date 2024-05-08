إليسا تطرح ألبومها الجديد: “أنا سكّتين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد بعنوان “أنا سكّتين” من إنتاج شركة “آي ريكوردز”، وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات”.

وقالت الفنانة اللبنانية تعليقاً على منشور طرح المجموعة الغنائية: “لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب، وتغلّب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق، كل ما كنت أتمناه هو مشاركة فرحته معكم للاحتفال معاً! هي ليست مجرد خلق بلدي، بل ملك لكل روح سكبت قلبها فيه، لكل معجب انتظر بصبر، في النهاية، الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظر، ألبومي الجديد متاح لكم الآن على كل منصات الموسيقى”.

ويتضمن “أنا سكّتين” 12 أغنية: “بتمايل على البيت”، و”أنا سكتين”، و”فرحانة معاك”، و”كلو وهم”، و”العقد”، و”النظرة الأولى”، و”شو كان بيمنعك”، و”من أول السطر”، و”حظي ضحك لي”، و”النظرات”، و”جوليو وفيروز”.