وفاة والدة كريم عبد العزيز.. ويفاجئ الجميع بهذا القرار في جنازتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحلت عن عالمنا، والدة الفنان كريم عبد العزيز، حيث أعلن والده المخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خبر وفاة طليقته والدة كريم، حيث كتب قائلاً: البقاء لله توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز.. وتشييع الجنازة غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله”.

من ناحيته أعلن المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز، بياناً بتفاصيل جنازة وعزاء والدة الفنان، وكتب على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز.. والدة النجم كريم عبدالعزيز”.

وأضاف: “تشيع الجنازة غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء.. المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز.