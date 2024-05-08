بعد غياب.. زيندايا تظهر بشكل درامي في “ميت غالا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خمس سنواتٍ من الغياب عن سجادة حفل «ميت غالا»، وكرئيسٍ مشارك للحدث، كان لا بد للنجمة الأميركية، زيندايا، الظهور بإطلالةٍ تليق بهذه العودة، وتقديم لحظةٍ لا تُنسى في عالم الموضة، وبالطبع لم تخيّب الآمال.

وبدلاً من أن تظهر نجمة فيلم «Challengers» بإطلالةٍ واحدة، ظهرت باثنتين طغت عليهما الدرامية، وسارت بجانب مصمم الأزياء الأميركي لو روتش، الذي اشتُهر بعمله معها، وظهوره إلى جانبها.

وفي أولى خطواتها على السجادة الحمراء، ارتدت النجمة ثوباً باللون الأزرق البحري، من تصميم جون غاليانو، من دار الأزياء الفرنسية الفاخرة «ميزون مارجيلا»، في إشارة إلى مظهر الأزياء، الذي ابتكره كريستيان ديور في عام 1999، كما كان هذا الفستان متوافقاً مع قواعد لباس الحفل، الذي حمل عنوان «حديقة الزمن»، فقد تزين بالطيور المصنوعة من المعدن، وبعض حبات التوت والعنب الاصطناعية، وأكملته بقبعة من صانع القبعات ستيفن جونز، تضمنت ريشةً طويلة.

وإلى جانب ذلك، تميز الفستان بأشرطة من القماش المعدني المرسوم يدوياً، والأورغانزا القزحية الألوان، والصدر المطرز يدوياً.

وقرب نهاية السهرة، قامت زيندايا بخطوة نادرة، حيث فاجأت الجميع بإطلالة ثانية لا تقل درامية عن الأولى، إذ ارتدت فستاناً من قماش التفتا الأسود لربيع وصيف 1996، من تصميم جيفنشي غاليانو، مصدره «Lily et Cie»، متجر الملابس القديمة في «بيفرلي هيلز»، وتصادف أن هذا التصميم يعود إلى العام الذي ولدت فيه زيندايا.

وأكملت زيندايا إطلالتها بقبعةٍ ملفوفة من القماش الأسود، ضمت عشرين وردة بألوان مختلفة، صممها فيليب تريسي، لصالح «ألكسندر ماكوين» لربيع وصيف 2007.

وبهذه الإطلالات الرائعة، أضافت زيندايا مظهراً جديداً لا يُنسى إلى سجل إطلالاتها الرائعة، التي جلبتها إلى «ميت غالا» على مر السنين. ففي عام 2017، ارتدت فستاناً من تصميم «دولتشي آند غابانا» مكشوف الكتفين، ومزيناً بالأزهار. وفي عام 2018، تحولت إلى «جان دارك» حديثة (بطلة قومية فرنسية شهيرة)، حيث ارتدت فستاناً فضياً أشبه بالدرع الواقية من تصميم «فيرساتشي».

وبعد السجادة الحمراء، ارتدت زيندايا فستانها الثالث، حيث أطلت بثوبٍ طويل أبيض اللون لامع، بلا كمين مع فتحة رقبة على شكل حرف (V)، منخفضة للغاية، وهي قطعة من توقيع مصممة الأزياء اليونانية سيليا كريثاريوتي، تم تصميمها خصيصاً لها.

يذكر أن آخر مرة حضرت فيها الممثلة حفل «ميت غالا» كانت عام 2019، عندما كرمت موضوع «Camp: Notes on Fashion» لهذا العام بفستانٍ مضيء من تصميم «تومي هيلفيغر»، وقد استلهمت هذه الإطلالة من الفستان الأيقوني، الذي ارتدته «سندريلا» في فيلم الرسوم المتحركة، الذي أنتجته شركة ديزني عام 1950، وظهر لو روتش بجانبها، مرتدياً زي عربة «سندريلا» الخيالية.