محمد ثروت يتحدث عن حياته ويتمنّى تقديم قصة حياة هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان محمد ثروت عن حماسته لفيلم “أوسكار عودة الماموث”، والذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد صلاح حسني، ومن المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

وقال ثروت في تصريحات صحفية: “الفيلم سوف يُنفّذ بشكل لم تشهده السينما العربية من قبل، حيث يُقدَّم على طريقة أفلام هوليوود، وسيكون مفاجأة للجمهور”.

وتطرق محمد ثروت خلال حديثه الى تشبيه الجمهور له بمحمد سعد، قائلاً: “لا شبه بيننا، لكنني أحبّه كثيراً، وهو يتمتع بموهبة فذّة”.

وأشار خلال حديثه إلى أنه يتمنى تقديم السيرة الذاتية للفنان الكبير الراحل سمير غانم، خاصة أنه يعتبره أباه الروحي في الكوميديا.

من ناحية أخرى، تعاقد محمد ثروت على المشاركة في فيلم “ري ستارت”، وهو بطولة الفنان تامر حسني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، حيث من المفترض أن يبدأ تصوير أول مشاهده في الفيلم في غضون يومين، ويجسد خلال أحداثه دور شقيق تامر حسني.

كما ينتظر محمد ثروت عرض فيلم “أصل الحكاية”، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته: كريم عفيفي، شيري عادل، خالد الصاوي، هالة فاخر، محمود حافظ، عابد عناني، ويوسف عثمان.