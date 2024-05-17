أيمن زيدان يتحدث عن تجربته في مسلسلَيْ: “من الداخل” و”بيت أهلي”.. فماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلَّ الفنان السوري، أيمن زيدان، ضيفاً على منتدى شومان في العاصمة الأردنية، للقاء جمهوره ومحبيه، في جلسة حوارية، جاءت تحت عنوان «التجربة في الإخراج»، بهدف الحديث عن تجربته الفنية والإخراجية، وحاورته فيها الإعلامية رهف صوالحة.

تجيء زيارة زيدان إلى الأردن، للمشاركة في دورة تدريبية مسرحية، يقدمها مسرح الشمس للمواهب الفنية المسرحية الشابة، حيث يعقد المسرح دورات تدريبية للمهتمين بالمسرح، بهدف تنشيط وإحياء الحركة المسرحية في الأردن.

وخلال الجلسة الحوارية، تطرق زيدان إلى بداياته الفنية، منذ دخوله المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، عام 1978، وتخرجه عام 1981، حاملاً رقم (1) كأول خريج ينال شهادة من المعهد.

وربط زيدان بين نشأته في إحدى قرى ريف دمشق، وبين إجادته الأعمال الاجتماعية، مشيراً إلى أن انتقاله إلى دمشق فتح أمامه فرصاً للالتحاق بالساحة الفنية.

وعرج زيدان على العديد من التحديات، التي يواجهها الفنان في سوريا، وتتمثل في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة، وإحساس الفنان بالغربة بالمجتمع، في ظل الظروف الصعبة المحيطة به، مشيراً إلى أن الفنانين، وسط تلك المعطيات والظروف؛ يحاولون الخروج بأقل الخسائر دون التفكير بالانتصارات في الوقت الحالي، وأن يكونوا أوفياء لقيمهم، وبما آمنوا به، والإصرار على الاحتفاظ بشغفهم، والدفاع عن أحلامهم.

وقال زيدان إنه سعيد بردود فعل الجمهور على مسلسل «بيت أهلي»، الذي قدمه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، حيث أشار إلى أن العمل صورة متقدمة من أعمال البيئة الشامية، راوياً جزءاً مهماً من تاريخ سوريا، والمسلسل غيّر شكل دراما البيئة الشامية، التي يعرفها الجمهور.

وكشف زيدان أن مسلسل «من الداخل»، المعرب عن الدراما التركية، سيرى النور بداية سبتمبر المقبل، ويروي المسلسل الذي ينتمي إلى فئة المسلسلات البوليسية والأكشن، قصة أحد أكبر رؤوس المافيا في إسطنبول، وصراعه مع الشرطة التي تعجز عن إمساك أي دليل ضده، وتتخلله قصة حب.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب زيدان، كلٌّ من: أيمن رضا، ويارا صبري، وسامر إسماعيل، ووسام فارس، وفادي صبيح، ورشا إبراهيم، وحازم زيدان، وهمام رضا.

ويعتبر زيدان من أبرز نجوم الدراما في الوطن العربي، فبرصيده عدد كبير من الجوائز والأوسمة والتكريمات، أبرزها حصوله عام 1984 على جائزة أفضل ممثل لفيلم غير ناطق بالفرنسية/ العالم العربي، من مهرجان كان، عن أول أدواره السينمائية في فيلم «أحلام المدينة» مع المخرج محمد ملص.

كما حصل على العديد من الجوائز، منها: جائزة مهرجان «وهران» الدولي للفيلم العربي عن فئة أفضل ممثل في الأفلام الروائية الطويلة عن دوره في فيلم «الأب»، لمخرجه باسل الخطيب عام 2017، وأفضل ممثل عربي في مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، عن دوره في فيلم «الأب» للمخرج باسل الخطيب، الذي حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم عربي، خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عام 2017، وجائزة السلام في ختام فعاليات مهرجان الفجر السينمائي في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن مسابقة أفلام الشرق عن فيلمه «أمينة» في عام 2019.