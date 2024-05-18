حفيدة آلان ديلون تطلب أمام القضاء السويسري تأكيد صحّة النسب معه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طلبت ابنة أري بولون الذي لم يعترف آلان ديلون يوماً بأبوّته له، من القضاء في مدينة جنيف السويسرية تعيين خبراء لجمع عينات من الحمض النووي للممثل الفرنسي الشهير بغية تأكيد صحة النسب، على ما قالت محاميتها.

وأفادت المحامية ساسكيا ديتيشيم الجمعة “أؤكد أنني تقدمتُ بطلب اتخاذ إجراءات احترازية فائقة”، في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة “تريبون دو جنيف”.

الإجراء الاحترازي الفائق تدبير قضائي يتيحه القانون السويسري يمكن النطق به إذا كانت خطورة الوضع تتطلب ذلك، على سبيل المثال في حال تعرّض دليل معيّن لخطر أو لتهديد بالاختفاء.

وأشارت المحامية إلى أن المطلوب الاستعانة “بخبراء لأخذ الحمض النووي لآلان ديلون” حتى تتمكن موكلتها من تحديد ما إذا كان “جدها”، مشيرة إلى أن ابنة آري بولون ممثلة أيضا بمحاميها الفرنسي ريشار سيديو.

وأوضحت محامية الفتاة البالغة 16 عاماً، أن الطلب قُدّم إلى المحكمة المدنية الابتدائية في جنيف لأنه مكان “إقامة” ديلون وفقاً لسجل سكان جنيف.

ورأت المحامية ديتيشيم أن المحكمة يجب أن تحكم “بسرعة” في القضية في الأيام المقبلة، بعد أن تحدد ما إذا كان الموضوع في نطاق اختصاصها قبل الرد على مضمون الدعوى.

وفي أيلول/سبتمبر 2021، أكد القضاء الفرنسي في الاستئناف أنه “غير مختص إقليميا” للحكم في طلب الاعتراف بالأبوة الذي وجهه آري بولون إلى الممثل آلان ديلون، بسبب مكان إقامته الواقع في سويسرا.

آري بولون مولود في آب/أغسطس 1962، واسمه الحقيقي كريستيان بولون، وعُثر عليه ميتاً في أيار/مايو 2023 عن 60 عاماً.

لم يعترف آلان ديلون أبداً بأبوّته لآري بولون، ابن المغنية الألمانية نيكو من فرقة “فيلفت أندرغراوند” التي كانت تربطه بها علاقة غرامية قصيرة في ستينات القرن العشرين. ومع ذلك، نشأ آري في طفولته على يد والدة آلان، إديت بولون، التي يحمل كنيتها.

التقى الرجلان في مناسبات عدة، كما حصل عام 1986 عندما قال له الممثل “أنت لا تشبهني لا في لون العينين ولا في الشعر، أنت لست ابني، ولن تكون كذلك أبداً”، وفق ما قال آري في مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.

وقد عانى آري الذي كان يعمل مصوّراً، من إدمان المخدرات وأُدخل مرات عدة للعلاج في مستشفيات الطب النفسي ومصحات معالجة المدمنين.

ويعاني آلان ديلون (88 عاما) الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2019، أيضاً من سرطان الغدد الليمفاوية.