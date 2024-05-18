محمد رمضان يثير الجدل بتصريحات جديدة عن مقلديه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان محمد رمضان من جديد لإثارة الجدل بتصريحاته المثيرة وذلك على هامش حديثه عن مشاركته في مهرجان موازين المقرر إقامته قريبًا بالمغرب، وذلك بعدما كشف عن رأيه فيمن يقلده من الجمهور.

في البداية قال رمضان في تصريحات إعلامية: “ستكون هناك مفاجآت في مهرجان موازين، وهو الحفل الثاني لي في المغرب، وأنا سعيد بوجودي في موازين وسعيد باختياري ويارب أكون عند ظن الجمهور”.

وعن رأيه في الشباب الذي يقلدونه قال: “أكون سعيداً جدًا بمحبتهم وهذا دليل الحب، حيث إن من يقلدني يرى نفسه فيَّ، وعندما يشتهرون أكون سعيداً جداً، فأن يكون لي أشخاص يشبهونني ويقلدونني فهو أمر يسعدني جداً.

ليضيف ساخراً: “أشباهي الناس تطلب التصوير معهم أكثر من النجوم”.

من ناحية أخرى، يواجه محمد رمضان العديد من الأزمات تهدد مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل، حيث كانت البداية اعتذار المخرج محمد سامي عن إخراج المسلسل وذلك لانشغاله بكتابة وتصوير مسلسل زوجته الفنانة مي عمر لرمضان المقبل، ثم بعدها، اعتذار بيتر ميمي عن إخراج العمل نظرًا لارتباطه بالتعاقد مع شركة سينرجي، وأيضًا اعتذرت كاملة أبو ذكري نظرًا لتحضيرها بعض الأعمال الأخرى.