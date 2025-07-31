شكرا لقرائتكم خبر عن النواب اللبنانى يقف دقيقة صمت حداداً على روح الفنان الراحل زياد الرحبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف مجلس النواب اللبنانى، اليوم الخميس دقيقة صمت حداداً على روح الفنان اللبنانى الراحل زياد الرحبانى، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ومنح الرئيس اللبناني جوزيف عون الموسيقار زياد الرحباني وسام الأرز الوطني رتبة كومندور، وقدم التعازى رئيس الحكومة نواف سلام للنجمة فيروز.

وقال نواف سلام، فى كلمته خلال قداس الوداع على الموسيقار زياد الرحبانى، في كنيسة رقاد السيدة في بكفيا، "الأم الحزينة والعائلة ولبنان كله حزين زياد المبدع العبقرى كنت صرخة جيلنا الصداقة الملتزمة بقضايا الإنسان والوطن وللأجيال القادمة سوف تبقى صوت الجمال، والحق والحقيقة حين يصير السكوت خيانة".

خيم الحزن على جميع اللبنانيين، اليوم الاثنين، فى وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وأقيمت له جنازة مهيبه شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، أمام مستشفى خورى بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.

ثم انطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود والزهور والزغاريد.

ووصل جثمان الموسيقار الراحل زياد الرحباني إلى كنيسة رقاد السيدة بكفيا، لصلاة الجنازة عليه، وشاركت النجمة فيروز، في تشييع جثمان ابنها زياد الرحبانى، وظهرت شقيقته ريما بجوارها.

وجلست النجمة الكبيرة فيروز، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحبانى بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقها.

ورحل السبت الماضى، الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة فى الوطن العربى.