فيفي عبده تعلن وفاة صديقة عمرها الفنانة سهير مجدي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 أغسطس 2025 01:02 مساءً - رحلت عن عالمنا الراقصة والممثلة المعتزلة سهير مجدي، التي تُعتبر واحدة من أشهر الوجوه الفنية البارزة في فترة الستينيات، والتي تركت بصمة رغم اعتزالها المبكر.

فيفي عبده تعلن رحيلها

أعلنت خبر الوفاه الفنانة فيفي عبده وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ونشرت صورة لها وكتبت تعليق قالت فيه: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الصديقة الغالية الحاجة سهير مجدي. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يا رب. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد الجنازة لتشييع الجثمان وكذلك موعد العزاء، ومن المتوقع أن تقوم فيفي عبده بهذه الخطوة باعتبارها صديقة مقربة منها.

وقد أثار خبر وفاة الفنانة سهير مجدي، حالة كبيرة من الحزن بين محبيها ومتابعيها الذين تذكروا ظهورها المميز وأدوارها البارزة في السينما المصرية والتي كان على رأسها مشاركتها في فيلم عروس النيل، الذي يُعد من كلاسيكيات السينما المصرية.

اعتزالها في عمرٍ مبكر

أشهر أعمالها

وُلدتفي مصر، وبدأت مسيرتها الفنية في فترة شهدت ازدهارًا كبيرًا للفن الاستعراضي والسينما الغنائية، وكانت تمتلك حضور مميز على المسرح والسينما بفضل شخصيتها الجذابة وأسلوبها المتفرد في الرقص الشرقي، وتميزت أيضاً بخفة ظلها وحضورها على الشاشة، وشاركت في عدد من الأفلام الشهيرة، حيث ظهرت مع ألمع النجوم على الشاشة، لكنها اعتزلت الفن بشكلٍ مفاجئ. في في أوائل السبعينيات بعد زواجها، لتبتعد تمامًا عن الأضواء والحياة الفنية.ومن أبرز الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني شباب طائش عام 1963، للرجال فقط مع سعاد حسني ونادية لطفي عام 1964، العقلاء الثلاثة، العقل والمال عام 1965، إلى جانب دورها في فيلم عروس النيل عام 1963، حيث أدت رقصة مميزة جمعتها ببطلي العمل أبرزهم النجم رشدي أباظة والنجمة لبنى عبدالعزيز.

