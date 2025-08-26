ليلى زاهر تكشف لأول مرة كواليس تحضير فستان زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:59 مساءً - على الرغم من مرور عدة أشهر على زواج الفنانة ليلى أحمد زاهر من الفنان هشام جمال، لكن إطلالتها المميزة ما زالت عالقة في أذهان الجميع. وفي أحدث لقاء لها تحدثت ليلى عن هذه الإطلالة التي اعتبرتها الأفضل في حياتها.

فستان زفاف بتصميم خاص

أكدت ليلى أنها تعتبر فستان زفافها أحلى فستان ارتدته في حياتها، خاصةً وأنه جاء بتصميم مثالي مضبوط كما تمنت، وحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

كشفت ليلى أن كانت تشعر بالقلق والتوتر خلال فترة التحضير للزفاف، لكن فريق عمل زهير مراد ساعدوها بشكلٍ كبير خلال هذه المرحلة حتى خرج بهذا الشكل المميز، وأكدت أن تجهيز الفستان استغرق وقت طويل حتى يخرج بالشكل المميز الذي كان عليه يوم الزفاف.

فستان زفاف ليلى زاهر كان مستوحى من الأساطير الملكيه، وتميز الفستان بتصميمه البسيط المستوحى من أميرات العصور الوسطى، وجاء بقصة ملكية فاخرة، وكان مطرز يدوياً بتفاصيل دقيقة مميزة، وكان الفستان مصنوع من أقمشة فاخرة مزيج من الأورجانزا والحرير.

حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر أُقيم منذ عدة أشهر أمام أهرامات سقارة في أجواء ساحرة، بحضور نخبة من نجوم الفن، لعل أبرزهم ريهام عبد الغفور، أحمد سعد، محمد حماقي، أحمد السعدني، داليا مصطفى، وغيرهم من المشاهير اللذين تجمعهم علاقة طيبة بأسرة الفنان أحمد زاهر.

ولد بنت شايب أحدث أعمالها

بعد انتهاء إجازة شهر العسل، بدأت ليلى زاهر تواصل نشاطها الفني، وشاركت في تجارب فنية مميزة، وحالياً بدأت تصوير مسلسل "ولد بنت شايب"مع الفنان أشرف عبد الباقي، وقالت عن هذه التجربة أنها مختلفة تماماً عن أي عمل قدمته في وقتٍ سابق، وأن شخصية ندى التي ستؤديها ضمن أحداث المسلسل تكمن في أنها بنت ذكية ولديها خطط مختلفة للمستقبل.

ويضم مسلسل ولد بنت شايب كلًا من الفنان أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، انتصار، مروان المسلماني، نبيل عيسى وآخرين، والعمل من إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

