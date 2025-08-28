آدم ساندلر يصف فيلم جاي كيلي بالهدية في المؤتمر الصحفي بمهرجان فينيسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 05:44 مساءً - بحضور فريق عمل فيلم جاي كيلي Jay Kelly- باستثناء جورج كلوني الذي انسحب من فينيسيا بسبب وعكة صحية- أُقيم المؤتمر الصحفي للفيلم، حيث تحدث آدم ساندلر عن الفيلم كونه أول مشاركة له بمهرجان فينيسيا السينمائي على مدار مسيرته الفنية.

لماذا اعتبر آدم ساندلر فيلم جاي كيلي هدية له؟

خلال المؤتمر الصحفي لفيلم جاي كيلي المقرر عرضه الليلة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ 82، اعتبر آدم ساندلر أن مشاركته في الفيلم "هدية"، حيث استمتع بفرصة لعب دور درامي مختلف عن المألوف، حيث يُجسّد ساندلر دور مدير أعمال صريح ومباشر لنجم سينمائي صاعد يُدعى جاي كيلي (جورج كلوني).

قال ساندلر خلال المؤتمر الصحفي الرسمي للفيلم الذي يأتي من إخراج نواه بومباخ: "المشاركة في هذا الفيلم ليس مجرد البحث عن النكات ولحظات الضحك"، وأضاف أنه خاض تجربة التمثيل مرتين مع بومباخ، وأعرب عن شعوره بالفخر لما يضفيه نواه عليه، قائلاً: "إنه يُجيد القيام بكل شيء، ثم يجد مواضع لإضحاكك. جميع شخصياتنا تمنحك لحظة للضحك والشعور بالألم. كممثل، عندما تقرأ نصاً كهذا، تقول: يا إلهي، لا أصدق أنني حصلت على هذه الهدية".

جورج كلوني.. الحاضر الغائب

لاحقًا خلال المؤتمر الصحفي، أثنت النجمة المشاركة بالعمل لورا ديرن على جورج كلوني، الذي لم يحضر المؤتمر الصحفي بسبب تشخيص إصابته بالتهاب الجيوب الأنفية، وفقاً لموقع Variety. وقالت ديرن: "لقد قدم لنا جورج كلوني الرائع، الذي يشعر بحزن شديد لعدم تمكنه من الحضور، موهبةً حقيقيةً في هذا الأداء الرائع والصادق".

Jay Kelly.. مشاركة جورج كلوني بمهرجان فينيسيا

يشارك جورج كلوني بمهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ 82 بفيلم Jay Kelly. يقدم الفيلم مزيجًا بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا، حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّمًا معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية وما يرافقها من عزلة وتحديات.

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، ويضم طاقم التمثيل آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن، ومن المقرر أن تُطلق نتفليكس الفيلم عالميًا في 5 ديسمبر.

