ألينا بوز شريكة إبراهيم تشيليكول في دراما إنسانيّة مثيرة… إقرأ التّفاصيل

تستعدّ النّجمة ألينا بوز للوقوف أمام الممثّل التّركيّ الشّهير إبراهيم تشيليكول في النّسخة التّركيّة من المسلسل الإيطاليّ النّاجح “Doc – Nelle Tue Mani”. العمل يحمل توقيع الكاتبين بينار بولوت، المعروفة بمشاركتها في كتابة “إيزل”، وأونور كورال الّذي سبق أن شارك في “الطّبيب المعجزة”.

وكان “تشيليكول” قد تعاقد في وقت سابق على بطولة النّسخة التّركيّة من المسلسل الطّبّيّ الشّهير DOC، المقرّر عرضه على قناة NOW في الموسم الدّرامي الجديد. العمل هو اقتباس من المسلسل الإيطاليّ النّاجح DOC – Nelle tue mani، من إنتاج شركة Dass لصالح القناة، وقد حقّق في نسخته الأصليّة نسب مشاهدة عالية وحاز إشادة نقديّة واسعة، وهذا ما يضع النّسخة التّركية أمام تحدّي الحفاظ على مستوى الجودة والإثارة نفسها.

مسلسلDOC يندرج ضمن الأعمال الطّبّيّة الدّراميّة الّتي تمزج بين التّشويق والدّراما الإنسانيّة، ويروي قصّة طبيب ناجح يفقد جزءًا من ذاكرته بعد حادث مفاجئ، ليبدأ رحلة لإعادة اكتشاف نفسه وماضيه، في إطار إنسانيّ مؤثّر وأحداث تتّسم بالمواقف المشوّقة.

ويُتوقّع أن يلعب تشيليكول دورًا مركّبًا يجمع بين العمق العاطفيّ والتّحدّيات المهنيّة.