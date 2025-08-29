ياسمين رئيس توجه رسالة حب لزوجها وتعلق على غناء دينا الشربيني في حفل روبي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:59 مساءً - حلَّت الفنانة ياسمين رئيس ضيفة على الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم FM"، حيث تحدثت عن أحدث أعمالها السينمائية "ماما وبابا" الذى انطلق في دور العرض يوم أول أمس الأربعاء، وترد على الشائعات التي طالتها هي وزوجها خلال الفترة الأخيرة، كما تطرقت لتوضيح تصرف صديقتها دينا الشربيني في حفل روبي والذى فسره البعض بشكلٍ خاطئ.

"ماما وبابا" حقق حلمي بتقديم فيلم عائلي

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

أوضحت ياسمين رئيس أن حلمها كان تقديم عمل عائلي يلامس جميع أفراد الأسرة، ووجدت ذلك في "ماما وبابا" قائلة: "كنت أتمنى تقديم فيلم يجمع العائلة كاملة أمام الشاشة، ويمنحهم لحظات من الضحك والبهجة. شعرت بالغيرة حين لاحظت أن ابني يتابع مسلسل "اللعبة" بشغف كبير، فقررت أن أقدم عملاً يناسب عمره ويدخل السعادة إلى قلوب الأطفال والكبار معاً، والحمد لله وجدت النص المناسب وسعدت بالدور كثيراً".

يمكنكِ قراءة.. فيلم ماما وبابا.. ماذا حقق في شباك الإيرادات في اليوم الأول لطرحه؟

وعن علاقتها بالفنان محمد عبد الرحمن، أشارت إلى أن لقاءهما الفني الأول كان في فيلم "إكس لارج" عام 2012، وكان الفيلم الثاني الذى تشارك في بطولته بعد "المصلحة"، لكنهما لم يلتقيا وقتها، مضيفة: "اجتمعنا مجدداً في فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام، ومنذ ذلك الحين نشأت بيننا صداقة قوية، وهو ما انعكس على الكيمياء الفنية بيننا في "ماما وبابا".

فكرة تبادل الأدوار بين الأم والأب

أكثر من جذبها في زوجها

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

أما عن مضمون الفيلم، الذي يدور حول تبادل الأدوار بين الأم والأب، فقالت: "كنت أعلم دائماً أن الأب هو عمود البيت ومصدر أمانه، لكن بعد خوض التجربة شعرت بعمق الدور الذي يقوم به كل من الطرفين. شخصياً، كثيراً ما لعبت دور الأم والأب مع ابني سليم، ولم يزعجني ذلك، بل على العكس، علّمني الصبر ومنحني دفعة لأكون إنسانة أفضل".وتطرقتللحديث عن حياتها الزوجية، وما جذبها في زوجها أحمد عبد العزيز، مؤكدة: "أكثر ما جذبني إليه هو رجولته الحقيقية، فالرجل ليس مجرد صفة على البطاقة، بل هو سند لزوجته ومصدر أمانها. أشكره من قلبي على حبه وصبره معي، وأقول له: أنا أحبك، فالحب يتغير من وقت لآخر ويصبح أعمق، ومع مرور الوقت نفهم جيداً ما يحتاجه كل طرف من الآخر".

إقرئي أيضاًَ.. هل انفصلت ياسمين رئيس عن زوجها؟... اعرفوا حقيقة الأمر

علّقت الفنانة ياسمين رئيس على الشائعات التي طالتها في الآونة الأخيرة، وكذلك صديقتها الفنانة دينا الشربيني، مؤكدة أنها لم تعد تتأثر بذلك قائلة: "لم أعد أنزعج من الشائعات كما كنت في السابق، فقد تعلمت أن أتجاهل كل ما يُثار حولي. والحقيقة أنني تعلمت هذا الموقف من دينا الشربيني تحديداً، فهي أختي وصديقتي الأقرب، ومع ذلك تُعتبر أكثر فنانة يُثار عنها الشائعات، لكنها دائماً تتمتع بصبر وطول بال ولا ترد على أي شيء".

وأضافت موضحة: "على سبيل المثال، هناك ما أُثير مؤخراً بشأن حفل روبي في الساحل الشمالي. أحب أن أقول للجميع إننا في أوقاتنا العادية، حين نجتمع في المنزل، نجد دينا وروبي يرددان معاً الأغنية الشهيرة إلى درجة أنني أحياناً أشعر بالملل منهما من كثرة ما يغنيانها. لكن حين ذهبت دينا إلى الحفل الأخير، حيث كان متواجداً كريم محمود عبد العزيز، وشاركت بالغناء مع روبي، فجأة ضجّت مواقع التواصل وكأن الأمر غير طبيعي".

View this post on Instagram A post shared by NogoumFM (@nogoumfm)

قد تحبين قراءة.. بحضور كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. دينا الشربيني وروبي تشعلان المسرح بالساحل الشمالي

وتابعت ياسمين: "الحقيقة أن دينا الشربيني هي التي كانت ترغب منذ البداية في غناء هذه الأغنية منذ طرحها قبل عامين، وعندما تقيم روبي حفلاً، تحرص دائماً على أن تشاركها دينا في غنائها، تقديراً لصديقتها وحباً لها. لكن البعض فسّر الموقف بشكل مختلف، واعتبر أن دينا قصدت بأدائها للأغنية أن تلمّح أو توجه رسالة لفنان معين، وهذا غير صحيح تماماً".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».