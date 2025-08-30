بالصور- سيلينا غوميز تعيش لحظات حميمة من حفل وداع العزوبيّة

نشرت سيلينا غوميز لمتابعيها لمحة حميمة من حفلة توديع العزوبيّة الّتي أقامتها مؤخّرًا في كابو سان لوكاس، المكسيك.

الممثلة والمغنية، البالغة ثلاثة وثلاثين عامًا، الّتي تستعدّ لدخول القفص الذّهبيّ مع خطيبها المنتج الموسيقيّ بيني بلانكو (سبعة وثلاثين عامًا) – واسمه الحقيقي بنجامين جوزيف ليفين – نشرت سلسلة من الصّور من أجواء الاحتفال عبر حسابها على “إنستغرام”.

في إحدى الصّور، ظهرت سيلينا بإطلالة لافتة مرتدية بيكيني أبيض مع طرحة عروس، بينما استمتعت بيوم على الشّاطئ. كما نشرت مقطع فيديو من الرّحلة ارتدت فيه مايوه أسود بقطعة سفليّة جريئة.

وفي صورة أخرى، التقطت سيلينا لقطة مع بالونات كُتبت بها عبارة “Mrs. Levin”، في إشارة إلى نيّتها اعتماد اسم عائلة زوجها المستقبليّ.

كما نشرت صورة جذّابة من داخل أحد المطاعم، إذ تألّقت بفستان أبيض لؤلئَي مكشوف الكتفَين، أضافت إليه لمسة بسيطة بطرحة عروس من متجر “Lulus” بلغ ثمنها ستّة عشر دولارًا فقط، ومطرّزة بعبارة “Bride to be” (عروس المستقبل).

ويأتي منشور سيلينا بعد يومَين فقط من إعلان صديقتها النّجمة تايلور سويفت (خمسة وثلاثين عامًا) خطوبتها من لاعب كرة القدم الأميركيّ ترافيس كيلسي (خمسة وثلاثين عامًا) الّتي لم تحضر الحفل.