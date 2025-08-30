كيم كردشيان تثير عاصفة على السجادة الحمراء في البندقية… اعرف السبب

ظهرت كيم كردشيان في حفل جوائز DVF بمدينة البندقية الإيطالية، مرتدية ازياء شفافة باللون الرمادي من دار ميزون مارجيلا، أثارت جدلاً واسعاً بين الجمهور.

التصميم الذي يصل طوله إلى الأرض – والمأخوذ مباشرة من عروض الكوتور لخريف ٢٠٢٥– تميّز بأقمشة منسدلة شفافة، وكاب طويل ينسدل بشكل درامي خلفها أثناء سيرها، إلى جانب ياقة ضيقة أشبه بالكورسيه. غير أن التفاصيل غير المعتادة في منطقة الصدر والبودي هي ما أثارت ضجة واسعة على إنستغرام.

إحدى المتابعات علّقت ساخرة: “ما الذي يحدث هنا؟ هذا أشبه بشخصيات Bene Gesserit في عالم Dune”.

وأخرى كتبت: “كل ما أراه هو أغطية وأساليب غير مريحة”، بينما أضافت ثالثة: “حتى جسدي انزعج من هذا التصميم”.

كما أن أحد المتابعين شبّه الإطلالة بأجواء مسلسل American Horror Story قائلاً: “ما هذا الرعب؟”

في المقابل، دافع آخرون عن إطلالتها واعتبروها جرأة فنية، فكتب أحد المعجبين: “أحب هذه الدراما يا عزيزتي”، بينما أضاف آخر: “الخليج 365 هذا التصميم مذهل بطريقة مختلفة”.

في نفس الحفل تسلّمت كيم جائزتها تقديراً لعملها الخيري وجهودها في دعم تغييرات في السياسات القانونية.

ورغم صخب عدسات الباباراتزي فإن كيم كردشيان لم تعد مجرد نجمة واقع. فمنذ عام ٢٠١٨، سخّرت شهرتها العالمية للدفاع عن إصلاح العدالة الجنائية، حيث ساعدت في الحصول على العفو لعدد من القضايا، وساهمت في دفع تغييرات سياسية، وتعاونت مع منظمات إصلاح السجون، إلى جانب إنتاجها الوثائقي The Justice Project الذي سلط الضوء على قضية السجن الجماعي. وبحلول عام ٢٠٢٥، كانت قد أضافت إلى سيرتها الذاتية الحافلة شهادة في القانون.