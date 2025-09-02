تيا ابنه نوال الزغبي تدخل عالم الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - استطاعت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة النجمة نوال الزغبي أن تخطف الأنظار وتتصدر الترند خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما اتجهت لعالم الموضة والأزياء بشكلٍ رسمي وأطلقت البراند الخاص بها.

تيا ديب تحقق حلمها

أكدتفي لقاءٍ مصور أنها أخيراً حققت حلمها، ومنذ 6 أشهر قامت بتأسيس المعمل الخاص بها، ومنذ شهرين فقط أطلقت البراند رسمياً، مشيرة إلى أنها تسعى في خطواتها القادمة للتوسع عالميا وتتعاون مع نجوم ومشاهير في العالم والوطن العربي.

هوس تيا بالأزياء لم يكن وليد اللحظة، فمنذ صغرها وهي ترافق والدتها عند مصممي الأزياء وتستمتع برؤية الفساتين والأزياء المختلفة، لذلك سافرت في الخارج وقامت بدراسة الفاشون، وعندما عادت للبنان عملت في الكثير من البراندات الكبيرة لتكتسب خبرات في هذا المجال وقررت بعدها أن تؤسس البراند الخاص بها وتحقق حلمها.

كشفت تيا أن البراند الخاص بها له فكر وهوية مميزة، فهي ترغب دائماً في أن تجعل المرأة قوية ومختلفة ومتحررة،وتظهر بصور غير المعتادة.

أكدت تيا أن والدتها لها تأثير كبير عليها في هذا المجال، خاصةً وأنها محبه للموضة والفاشون ولها شخصية مختلفة، فكثيراً ما تخبرها بأفكار مميزة، وتبدأ هي بالبحث عنها وعمل التصميم الخاص بها، وتحرص دائما على التعرف على رأيها وإمكانية إقامة تعديلات وتطوير على الاستايل.

نوال الزغبي ترتدي من أزياء ابنتها

ارتدت نوال الزغبي أزياء من تصميمات ابنتهافي الكليبات الأخيرة التي قامت بتصويرها، وتميزت بالجرأة والتنوع في اختيارتها، فبدت قوية وناعمة، ذلك إلى جانب إطلالات من الجلد بتصميم وستايل مختلف حققت نجاح كبير.

تيا تنشغل خلال الفترة الحالية بتصميم مجموعة الشتاء للبراند الخاص بها وستقدم أزياء كاجول ذات طابع مختلف وبأقمشة مميزة، وأشارت إلى أنها تدرس حالياً العمل على لاين رجالي.

علاقة نوال الزغبي بابنتها تيا

أعربت الفنانةعن فخرها بعلاقتها الحالية بابنتهاخلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته مؤخراً ببيروت احتفالا بألبومها الجديدة مشاعر، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما لم تكن سهلة في الماضي، وقالت: "كانت تعذبني جدًا وهي صغيرة، لكن اليوم نحنا أصحاب. أنا بدعمها وبلبس من تصميمها في كليباتي، وحتى الليلة في حفلي راح أرتدي من تصميمها. ممكن أشارك في عروض أزياء خاصة لها، لكن ضمن المعقول".

