بعد غياب 15 عام.. الكشف عن موعد حفل أصالة المقبل في سوريا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - ينتظر جمهور ومحبي الفنانة أصالة في سوريا حفلها على أرض وطنها الأم بشوق كبير، حيث تستعد أصالة للعودة لأرض الوطن من أجل حفل غنائي مميز في نهاية العام، بعد غياب استمر لمدة 15 عام تقريباً.

حفل منتظر في سوريا

خلال الساعات الماضية كشف نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور في تصريحاتٍ إعلامية أن الحفل الغنائي المرتقب للفنانةسيُقام في شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً أنه سيكون حفل مستقل سيتم التخصير له بشكلٍ خاص، ولن يكون ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي كما يتردد.

وجاءت تصريحات مازن الناطور بعد أسابيع من زيارة المنتج أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، إلى مقر نقابة الفنانين في سوريا، حيث التقى عددًا من أعضائها، وتناول اللقاء تناول ترتيبات زيارة الفنانة والتحضير للحفل بما يليق بمكانتها الفنية، وطالب شقيقها وقتها بإجراء تنسيقات جادة بين النقابة والجهات المعنية.

وكانت أصالة قد وعدت في وقتٍ سابق بزيارة لبلادها في أقرب وقت، وفي حال الاستقرار على موعد الحفل ستكون هذه الزيارة الأولى بعد سنوات طويلة من الغياب.

https://www.instagram.com/p/DNbYctvME9s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNbYctvME9s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNbYctvME9s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقد تحمس الجمهور لهذا الخبر وأضافوا العديد من المنشورات والتعليقات التي كشفوا من خلالها عن سعادتهم بزيارة أصالة لسوريا، وتمنوا لها حفل غنائي مميز.

يمكنك متابعة أصالة من مؤتمرها الصحفي ببيروت: فيروز أصلحت حياتي وأشارك زياد الرحباني في أمه

حفل خاص في بيروت بعد غياب سنوات

بعد سنوات من الغياب.. الفنانة #أصالة تحيي حفلها الأول في بيروت على مسرح "Forum De Beyrouth".@AssalaOfficial pic.twitter.com/nzIlfBqG5B — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 16, 2025

"ضريبة البعد".. آخر ألبومات أصالة

يُشار إلى أنأحيت هذا الصيف العديد من الحفلات الغنائية في عدد من البلدان العربية، كان من أبرزها حفل في بيروت بعد غياب تجاوز الـ 20 عاماً، وافتتحتالحفل بكلماتٍ مؤثرة عن اشتياقها للبنان وبيروت، وقدمت وصلة غنائية مميزة تجاوزت الساعتين حرصت خلالهما على تقديم أغاني مميزة التراث لعل أبرزها اشتقنا كتير للراحل زكي ناصيف، وقدمت أنا اللي عليكي مشتاق للراحل جوزيف صقر، من ألحان زياد الرحباني. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)وتواكب حفلاتالغنائية المتتالية، النجاحات التي يحققها ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي طُرح مؤخراً عبْر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدّرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها. وهي من كلمات أحمد عيسى. ألحان مدين. توزيع أمين نبيل. وميكس وماستر ماهر صلاح.

قد تحب قراءة.. أصالة عن تصريحات مايا دياب ضدها: كلامها عني صدمني وبيننا ذكريات جميلة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»