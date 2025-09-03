تجربة درامية جديدة تخوضها شجون الهاجري: جرعة كوميدية

شجون الهاجري برفقة مخرج مسلسلها الجديد

سكرين شوت من الـ ستوري الخاصة بحساب شجون الهاجري على إنستغرام

تواجُد درامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - عملٌ درامي جديد تخوض بطولته النجمة، بعنوان "المحاولات العشر لزواج قسمة وطلال". ومن خلاله سوف تبتعد شجون عن أدوارها التراجيدية التي قدّمتها في المسلسلات التي شاركت بها مؤخراً؛ خاصة وأن قصة العمل الجديد ستحمل طابعاً كوميدياً.وقد نشرت شجون الهاجري صورة جمعتها بمخرج المسلسل عبد الرحمن السلمان، عبْر خاصية الستوري لصفحتها الرسمية على "إنستغرام"، مكتوب عليها: "تم الاتفاق مع نجمة الشباب الأولى شجون، على المسلسل الكوميدي المحاولات العشر لزواج قسمة وطلال".المسلسل من تأليف عبد الله الحسيني، وعبد العزيز السبيعي. وخلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن النجوم الآخرين الذين سوف يشاركونفي بطولة مسلسلها الجديد.يمكنكِ قراءة شجون الهاجري: قدّمت مريم في ملفات منسية بواقعية ونجاح مسرحية صُنع في الكويت وراءها مجهود كبير: حوار خاص لـ«الخليج 365»جديرٌ بالذكر، أن الفنانةقد تواجدت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "وحوش". ودارت قصة المسلسل في إطارٍ من الرعب والتشويق والإثارة، وقدّم مجموعةً من القصص المثيرة. وهو من تأليف فيصل البلوشي. وإخراج محمد سلامة، وسعيد الماروق.يجمع مسلسل "وحوش" مجموعة من نجوم الدراما الكويتية، منهم: بشار الشطي، هيا عبد السلام، فيصل العميري، علي كاكولي. بالإضافة إلى مشاركة مميّزة لكلٍّ من: حسن عبدال، وعبد الله البلوشي.كما كانت لها مشاركة مميزة في مسلسل "فعل ماضي" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية القصيرة، وخلال أحداثه ظهرت شجون بشخصية "هند" التي تعيش في هدوء مع عائلتها، وتنقلب حياتها رأساً على عقب بعد ظهور صديقها السابق "براك"؛ مما يهدد بانكشاف ماضيها المظلم، الذي لا يمكن الهروب منه مهما مرّ الزمن.المسلسل ضم نخبة كبيرة من نجوم الخليج: محمود بو شهري، علي كاكولي، زينة مكي، عيسى دياب، فرح المهدي، أسرار دهراب، كوثر البلوشي، خلود بو غاشا، يعقوب الحزباوي، وغيرهم كثر. والعمل من تأليف علياء الكاظمي. ومن إخراج عبد الله بوشهري.