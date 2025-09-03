ماريان بورجو تقدم ورشة تمثيل في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - يقدّم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ضمن فعاليات دورته الـ41 المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، ورشة تمثيل للفنانة وصانعة الأفلام الفرنسية ماريان بورجو، التي تعد من الأسماء البارزة في عالم السينما الأوروبية والعالمية.

المسيرة الفنية لـ ماريان بورجو

تعمل بورجو في مجال التمثيل وصناعة الأفلام منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية أعمالاً في دول عديدة منها فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة، ألمانيا، والهند. بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "اتهام" الذي جسّدت فيه دور البطولة، لتتوالى بعدها الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي نالت عنها إشادات نقدية واسعة داخل فرنسا وخارجها.

رشحت بورجو لعدد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها جوائز البافتا عن أفلام: "الطلاق", "أميرة صغيرة", "الهوية السمراء", "صور", و"تمنَّ لي حظاً طيباً".

كما عملت مع نخبة من كبار المخرجين العالميين مثل روبرت وايس، جيمس إيفوري، وساندي وايت لو.

وبجانب مسيرتها الفنية، تساهم بورجو حالياً كمستشار فني لعدد من المهرجانات السينمائية في الهند، كما حازت على تكريم إنجاز العمر من مهرجان راجستان السينمائي، وعلى جائزة غاندي للسلام.

ماريان بورجو -الصورة من حسابها الشخصي على الفيسبوك



وتأتي إقامة ورشة التمثيل ضمن برنامج مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بهدف إتاحة الفرصة للشباب وصناع السينما للتفاعل مع خبرات فنية عالمية، والاستفادة من التجربة الثرية للفنانة ماريان بورجو في مجالات الأداء والتمثيل السينمائي.



