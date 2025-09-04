المخرج جوليان شنابيل يتسلم جائزة جائزة صانع الأفلام الفخرية بـ مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 سبتمبر 2025 01:00 صباحاً - تسلم منذ قليل المخرج الأمريكي جوليان شنابل جائزة جائزة صانع الأفلام الفخرية Filmmaker award والتي يتم إهداءها لشخصية قدمت مساهمة أصلية بشكلٍ خاص في صناعة السينما المعاصرة، فيما سيتم الليلة عرض أحدث أفلامه السينمائية "In the Hand of Dante" المشارك في المهرجان خارج المسابقة الرسمية.

وقد تسلم شنابل الجائزة من مدير مهرجان فينيسيا السينمائي ألبرتوا باربيرا، والذي أكد خلال كلمته بأن كل فيلم لـ جوليان شنابل هو عالم في حد ذاته مؤكدًا بأن كل فيلم له هو هبة سينمائية.

#BiennaleCinema2025 #Venezia82 @Cartier #GloryToTheFilmmaker #AlbertoBarbera: “Ogni film di #JulianSchnabel è un mondo a sé. Nessuno è uguale al precedente o al successivo. Eppure, non è una coincidenza che la maggior parte di essi siano ritratti di artisti e rappresentazioni… pic.twitter.com/aSgG0ZqJpq — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 3, 2025

جوليان شنابل يوجه الشكر لإدارة مهرجان فينيسيا السينما

#BiennaleCinema2025 #Venezia82 @Cartier #GloryToTheFilmmaker #JulianSchnabel: “I want to say thank you for giving me this moment. @Cartier has honoured many directors I respect. #InTheHandOfDante was shot in Italy, and it gives me great joy that it’s premiering here. I could not… pic.twitter.com/eMswvihS6g — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 3, 2025

بدأ المخرج الأمريكيكلمته بتوجيه الشكر لمدير عام مهرجان فينيسيا السينمائي ألبرتو باربيرا، ومقدم الجائزة ولجنة التحكيم لمنحه هذا التكريم، وقال عن فيلم In the Hand of Dante أنه تم تصويره في إيطاليا، وأضاف: "يُسعدني أن العرض العالمي الأول لهذا الفيلم يتم هنا، في فينيسيا، هذا المساء. هذا الفيلم ما كان ليرى النور لولا طاقم التمثيل الرائع، وفريق العمل الموهوب بحق. لم يكن بإمكاني إنجاز هذا العمل وحدي، ولا أنسى دور المنتجين الذين آمنوا بهذا المشروع، وكذلك شريكتي وزوجتي العزيزة، لويز، شكرًا لكِ، وأشكر من أعماقي ولديّ، أولمو وفيتو. هناك الكثير مما أود قوله، وربما سيأخذ وقتًا أطول مما يُسمح لي به، لكن من الضروري أن أعبّر عن امتناني لـ أوسكار، جيسون لويس، بينجي ديوك، ولكل من جاء إلى هنا، وكل من آمن بعملي".

واختتم قائلاً: "في النهاية... بالتوفيق للجميع، أتمنى أن تستمتعوا بمشاهدة هذا الفيلم، فقد كان مصدر متعة كبيرة بالنسبة لي، ولا يسعني إلا أن أكرر شكري لكل من ساهم في هذا العمل، ولكل من دعمني خلال هذه الرحلة. وأخيرًا، لا بد من توجيه تحية خاصة إلى ألبرتو لقد كنت أعرض أفلامي هنا منذ ثلاثين عامًا... وأنا أشعر بذلك فعلًا".

جوليان شنابيل وتاريخ حافل مع مهرجان فينيسيا السينمائي

ولم تكن دورة هذا العام من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هي المُشاركة الأولى للمُخرج جوليان شنابل، حيث أن كان له العديد من المُشاركات على مدار سنوات في فعاليات المهرجان. فقد بدأ جوليان شنابل عرض أفلامه بمهرجان فينيسيا السينمائي في التسعينيات بعرض فيلمه الأول "باسْكِيا" عام 1996 في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي.

وعقب ذلك تخلل مسيرته السينمائية عدة مشاركات مهمة في مهرجانات دولية، بما في ذلك حصول فيلمه "قبل حلول الليل" عام 2000 على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا السينمائي، كما شارك شنابل بمهرجان فينيسيا السينمائي عام 2010 بفيلم "ميرال" وقد فاز الفيلم بجائزتي اليونسكو واليونيسف في مهرجان فينيسيا السينمائي دورة عام 2010 وتم عرض الفيلم في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو فيلم تدور أحداثه في إطار من السيرة الذاتية والدراما.

كما شارك أيضًا بمهرجان فينيسيا السينمائي بدورة عام 2018 من خلال فيلم "على بوابة الأبدية" الذي يُعد مجموعة من المشاهد المستوحاة من لوحات فينسنت فان جوخ، واتفاق عام حول أحداث حياته، التي تُصوَّر على أنها حقائق، أو شائعات، أو مشاهد مُختلقة ببساطة، فيما قد شارك أيضًا المخرج جوليان شنابل بمهرجان فينيسيا السينمائي بالفيلم الدرامي الأمريكي Before the Night Falls وهو المقتبس من سيرة رينالدو أريناس الذاتية التي تحمل الاسم نفسه. قد وفاز الفيلم الذي جاء من بطولة جوني ديب وخابيير بارديم بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسيا وجائزة "كوبا فولبي" لأفضل ممثل عن خافيير بارديم عام 2000.

كما كان قد حصل المخرج والرسام جوليان شنابل على جائزة فن الفيلم KINEO AWARD لتجسيده قوة الفن في السينما في النسخة الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وتأتي هذه الجائزة بدعم من المديرية العامة للسينما والفنون (DGCA) التابعة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

إدارة الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي تُعلن عن تكريم جوليان شنابل

يُذكر أن إدارة2025 كانت قد أعلنت في نهاية يوليو الماضي عن عن تكريم المُخرج الأمريكي جوليان شنابل، وحينها أصدرت إدارة المهرجان بيانًا أعلنت من خلاله عن منح المُخرج الأمريكي جوليان شنابل جائزة Filmmaker Award.

وجاء في البيان: "يسر إدارة مهرجان tdkdsdh السينمائي وكارتييه أن يعلنا أن الفنان والمخرج الأمريكي جوليان هو الحاصل على جائزة Cartier Glory to the Filmmaker Award في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثاني والثمانين (27 أغسطس - 6 سبتمبر 2025)، وهي الجائزة المُخصصة لشخصية قدمت مساهمة أصلية بشكل خاص لصناعة السينما المعاصرة".

وأضاف البيان: "سيُقام حفل توزيع الجوائز لـ جوليان شنابل يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 في الساعة 9:30 مساءً، قبل عرض فيلمه الجديد خارج المنافسة، In the Hand of Dante (الولايات المتحدة الأمريكية / إيطاليا، 150 دقيقة) مع كل من أوسكار إسحاق، جال جادوت، جيرارد بتلر، آل باتشينو، جون مالكوفيتش، مارتن سكورسيزي، جيسون موموا، لويس كانسيلمي، وفرانكو نيرو".

