الهلال يطالب “الكاف” بإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها محترفه في مباراة صن داونز

قدّم نادي الهلال السوداني, خطاباً رسمياً إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، طالب فيه بإلغاء البطاقة الحمراء التي نالها المهاجم الشاب «فلومو» في مواجهة صن داونز الماضية.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من الصفحة الرسمية لنادي الهلال, فقد أن النادي في خطابه أن الحالة لا تستحق الطرد وأن القرار أثّر مباشرة على نتيجة المباراة.

وأشار الهلال إلى أن «فلومو» البالغ من العمر 18 عاماً يعيش أول ظهور له في دوري أبطال أفريقيا، ولم يحصل حتى على تحذير شفهي، معتبراً أن قرار الحكم كان «مجحفاً». وطالب النادي بإنصاف لاعبه ورفع الظلم عنه وعن الفريق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)