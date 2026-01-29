وزير الداخلية يعلن إعادة القبض على معظم المحكومين من بينهم الرئيس السابق عمر البشير

قال وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة بابكر سمرة، أن السلطات الأمنية تمكنت من إعادة القبض على معظم المحكومين الذين فروا من السجون عقب اندلاع الحرب، ومن بينهم الرئيس السابق المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه البارزين.

وأوضح الوزير، في مقابلة حصرية مع (بي بي سي)، أن الرئيس السابق عمر البشير يخضع حالياً لرقابة مشددة من الشرطة والسلطات القضائية، مشيراً إلى أن عمليات البحث والملاحقة مستمرة للقبض على بقية الفارين من أعوان النظام السابق.

وأكد سمرة استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة الخرطوم بشكل ملحوظ بعد الانتشار المكثف لقوات الشرطة، داعياً المواطنين إلى العودة التدريجية إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية بثقة متزايدة.

وفي سياق متصل، أشاد الوزير بدور الشرطة في استعادة السجل المدني وحفظ الهوية السودانية من الضياع، مؤكدًا أن رسوم استخراج الوثائق الرسمية تبقى رمزية مقارنة بما تفرضه جهات حكومية أخرى.

وشدد على أنه لا عودة إلى تطبيق قانون النظام العام السابق، موضحاً أن الحملات الأمنية الجارية تهدف بالأساس إلى حماية المواطنين وتأمينهم. وأعرب عن قلق السلطات من انتشار المخدرات التي تدخل عبر سواحل البحر الأحمر، داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

وعن الجبايات غير الشرعية على الطرق، أوضح أنها تقع تحت مسؤولية جهات أخرى، مع وجود تجاوزات فردية لبعض منسوبي الشرطة يجري التعامل معها بحزم.

وأشار الوزير إلى أن قرار الإفراج عن السجينات في سجن أم درمان قد تم تنفيذه بالفعل بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

السوداني