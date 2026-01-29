سعر سهم Palantir (PLTR) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026

تراجع بشكل طفيف سعر سهم Merck & Company, Inc. (MRK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 105.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 112.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد