شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقترب من أدنى مستوياته في عدة سنوات مع دعم محدود من الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار تحت الضغط السلبي رغم تصريحات بيسنت الداعمة

•الاحتياطي الفيدرالي يقلص تكهنات استئناف خفض أسعار الفائدة

•ارتفاع احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية في مارس دون تغيير



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم التاسع على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،مع تجاوز حاجز 5,500 دولاراً للأونصة لأول مرة في التاريخ ،وتقترب بشدة من تجاوز مستوي 5,600 دولاراً ،بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ،وبدعم ضعف أداء الدولار الأمريكي رغم تصريحات وزير الخزانة "سكوت بيسنت" الداعمة لاستقرار أسعار الصرف العالمية.



تماشيًا مع توقعات الأسواق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يُذكر، متبنّيًا نبرة حذرة في بيانه، حيث تجنّب تقديم أي إشارات واضحة بشأن استئناف دورة خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مؤكدًا في الوقت ذاته حاجته لمزيد من البيانات لتقييم مسار التضخم والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوات نقدية جديدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 3.4% إلى (5,598.39$) كأعلى مستوى على الإطلاق، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,416.39$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (5,416.39$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بحوالي 4.6% ، بأكبر مكسب يومي منذ 24 مارس 2020 ،في ثامن مكسب يومي على التوالي،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر فبراير 2024 ،وسط الطلب القياسي على المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.3% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتاً بالجلسة السابقة ،على وشك ملامسة أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.55 نقطة، عاكسًا هبوط مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



لا يزال الدولار الأمريكي تحت وطأة الضغوط السلبية، حيث فشلت تصريحات وزير الخزانة "سكوت بيسنت" في تبديد حالة القلق المتزايدة تجاه السياسات الاقتصادية الأمريكية والتحركات الجيوسياسية.



تعليقات داعمة

نفى بيسنت، يوم الأربعاء، التقارير التي أشارت إلى احتمال تدخل الولايات المتحدة في سوق العملات، في ظل ترقب التدخل في الين الياباني ووصول الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات.



قال بيسنت: لطالما انتهجت الولايات المتحدة سياسة الدولار القوية، ولكن هذه السياسة تعني وضع أسس سليمة.وأضاف:إذا كانت لدينا سياسات سليمة، ستتدفق الأموال. نحن نعمل على خفض عجزنا التجاري، وبالتالي سيؤدي ذلك تلقائياً إلى تعزيز قوة الدولار مع مرور الوقت.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

في ختام اجتماعه الدوري الأول للسياسة النقدية هذا العام، وتماشيًا مع معظم التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق(3.50%- 3.75% )،والذي يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.



لم يكن القرار بالإجماع؛ حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين (ستيفن ميران وكريستوفر والر) طالبا بخفض إضافي قدره 25 نقطة أساس.



وقال الاحتياطي الفيدرالي:توضح المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد يتوسع بوتيرة "ثابتة"، وأوضح الفيدرالي الأمريكي:أن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حدّ ما، وأن مؤشرات سوق العمل تٌظهر بعض الاستقرار.



وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول": إن السياسة النقدية الحالية " مناسبة "،وأضاف باول: أن أعضاء لجنة السياسة النقدية "في وضع جيد لتحديد مدى و توقيت أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.



الفائدة الأمريكية

•عقب الاجتماع ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس من 82% إلى 88% ،وتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 18% إلى 12%.



•ولا يزال المستثمرون يسعرون وجود خفضين في سعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل في ماريكس "إدوارد ماير": إن تزايد الدين الأمريكي وحالة عدم اليقين الناجمة عن مؤشرات انقسام النظام التجاري العالمي إلى تكتلات إقليمية بدلًا من نموذج يتمحور حول الولايات المتحدة، يدفعان المستثمرين إلى الإقبال على الذهب.



وقال محللو بنك أو سي بي سي في مذكرة: لم يعد الذهب مجرد أداة للتحوط من الأزمات أو التضخم، بل يُنظر إليه بشكل متزايد كأصل محايد وموثوق لحفظ القيمة، يوفر أيضًا تنويعًا للمحفظة الاستثمارية في ظل مجموعة أوسع من الأنظمة الاقتصادية الكلية.



وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي جي :على الرغم من أن الارتفاع الحاد في الأسعار يشير إلى قرب حدوث تراجع، إلا أنه من المتوقع أن تظل العوامل الأساسية داعمة طوال عام 2026، مما يجعل أي انخفاضات فرصًا جذابة للشراء.



نظرة فنية

سعر الذهب يواصل حصد مستويات قياسية جديدة - توقعات اليوم – 29-01-2026