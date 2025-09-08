مع انطلاق حفل توزيع جوائز MTV VMAs.. النجوم يستعرضون الأناقة والفخامة على السجادة الحمراء

النجوم يتألقون على السجادة الحمراء

أبرز الترشيحات

ينطلقللأغاني المصورة، والمعروفة باسم ""؛ تكريماً لأبرز الإنجازات في مجال صناعة الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي، بحضور أبرز نجوم الموسيقى والغناء، حيث توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية أمام عدسات المصورين، قبل دخول قاعة الحفل.

نجوم الموسيقى والغناء يستعدون لليلة حماسية تشمل الغناء والتكريم والإستعراضات، احتفالاً بالموسيقى والأغاني المصورة التي تم انتاجها على مدار عام كامل.

ومن بين النجوم الذين خطفوا الأضواء على السجادة الحمراء فور وصولهم لحفل توزيع جوائز MTV VMAs؛ ريكي مارتن، مضيف الحفل ال ال كول جيه، جيه بالفين، أريانا غراندي، لو روتش، كيلا والكر، بريتاني سنو، ثيا بويسون، نيسا، كودي آلان، ديني ديركتو، سيمون، كيفان كيني، غابي ويندي، ماركو مونرو، آشلي نيكول، تيفاني بايرا، سيلنت آدي، دوجا كات، هال روبي، كودي كيرك، غابرييل بريتون، جازمين سميث، لولو وود، فرانكي غراندي، بيني، جورني مونتانا، تايلر مومسن، ريبيكا بلاك، جيف نيلسون، كيفان أفيانس، فالنتينا فرير، بريانا مازولا ونوري رويال ووينلي كويزادا من فرقة "3QUENCY"، سومبر، زارا لارسون، إيفان روس وزوجته المغنية آشلي سيمبسون، جيجي بيريز، آس بوغي، ماي هونغ، نونو بتنكورت، آيرا ستار، الممثلة الأمريكية ميغان ستالتر، ليفي دون، جوردان أديتونجي، تيت ماكراي، داشا، كارا ماريا سوربيلو، ميغان موروني، ليني كرافيتس، جيه بالفين، بريتاني سنو، مالين أكيرمان، لولا يونغ، والمزيد.

تصدرت ليدي غاغا قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" و"أفضل فنان" و"أفضل ألبوم"، لتُسجل بذلك ثالث مرة في مسيرتها تتصدر ترشيحات؛ بعد أن حققت 13 ترشيحاً عام 2010، و9 ترشيحات عام 2020.

يليها في القائمة كل من برونو مارس بـ11 ترشيحاً، وكيندريك لامار بـ10، بينما تعادلت كل من روزاي وسابرينا كاربنتر بـ8 ترشيحات لكلٍ منهما، ثم أريانا غراندي وذا ويكند؛ بسبعة ترشيحات لكل منهما، وبيلي إيليش ستة ترشيحات، وتشارلي إكس سي إكس بخمسة ترشيحات.

يأتي وارن، 24 عاماً، وسومبر، 20 عاماً، من بين المرشحين لأول مرة هذا العام، إلى جانب روزي، جيجي بيريز، داميانو ديفيد، ليون توماس، لولا يونغ، فرقة ذا مارياس، جيني، جيمين، وجيسو.

وسيتم تقديم فئتين جديدتين هذا العام، هما أفضل موسيقى ريفية وأفضل فنان بوب.

من سيُحيي حفل جوائز MTV للأغاني المصورة لعام 2025؟

من المقرر أن يُحيي الحفل كلٌ من سابرينا كاربنتر، ريكي مارتن، سومبر، أليكس وارن، جاي بالفين، بالإضافة إلى دي جي سنيك، وباستا رايمز. كما أُعلن عن مشاركة بوست مالون، دوجا كات، وجيلي رول، كونان غراي، وتيت ماكراي. أيضاً ستشارك ليدي غاغا لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث غنت مزيجاً من أغاني ألبومها Chromatica لعام 2020.

كما ينضم لقائمة المؤدين في حفل هذا العام: بيلي زيمرمان، بمشاركة ذا كيد، لاروي، لولا يونغ، ميغان موروني، كما سيُقدم كاتسي، في البث التمهيدي، أغنيتي "غنارلي" و"غابرييلا".

المكرمون في الحفل

سيحظى ثلاثة نجوم في عالم الموسيقى بجوائز خاصة، ستُكرّم ماريا كاري؛ لإنجازاتها الموسيقية بجائزة فيديو فانغارد، وستعتلي المسرح لتقدم مزيجاً من الأغاني التي امتدت على مدار مسيرتها الفنية.

سيحصل بوستا رايمز على جائزة "روك ذا بيلز" للرؤية الثاقبة من MTV VMA. أما ريكي مارتن، فسيحصل على جائزة "الأيقونة اللاتينية".

مقدمو حفل MTV VMAs

سيقدم الحفل نخبة من النجوم، وهم: جيسيكا سيمبسون، آشلي سيمبسون، سيارا، إلى جانب نجوم مسلسل KPop Demon Hunters؛ إي جاي، راي آمي، أودري نونا، الذين يُشكّلون فرقة Huntr/x الخيالية.

كما سيُقدّم الحفل كلٌّ من درو باريمور، ليفي دان، نجمتيْ مسلسل The Hunting Wives، بريتاني سنو، ومالين أكرمان، ميج ستالتر، نيكي جلاسر، باريس هيلتون، آيس سبايس، لاتو، أليكس إيرل، ليني كرافيتز، لوك غرايمز، وروزي.

