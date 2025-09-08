ريكي مارتن يدخل التاريخ بعد تسلمه جائزة الأيقونة اللاتينية في حفل توزيع جوائز MTV VMAs

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 صباحاً - في ليلة مليئة بالموسيقى والعروض المبهرة، تُقام فعاليات حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة، المعروفة باسم "MTV VMAs" تكريماً لأبرز الإنجازات في مجال صناعة الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي، بحضور أبرز نجوم الموسيقى والغناء. وفي حفل هذا العام 2025، دخل ريكي مارتن التاريخ بحصوله على جائزة "الأيقونة اللاتينية".

ريكي مارتن يصنع المجد لنفسه في حفل توزيع جوائز MTV VMAs

https://www.instagram.com/p/DOUlNZRD42M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تسلم ريكي مارتن Ricky Martin جائزة "الأيقونة اللاتينية" في حفل توزيع جوائز MTV VMAs، من صديقته جيسيكا سيمبسون، ليصبح بهذه الجائزة أول فنان يحصل عليها في تاريخ الحفل.

ويأتي حصوله على هذه الجائزة بعد 26 عامًا من كونه أول فنان لاتيني يفوز بجائزة أفضل فيديو بوب، وفوزه بأكبر عدد من جوائز تلك الليلة لعام 1999، حيث قدم مارتن في حفل ذلك العام أغنية "Livin’ la Vida Loca"، مما جعله أول فنان لاتيني في التاريخ يُرشّح لهذه الفئة، وقد فاز بخمس جوائز في الحفل.

ومن الجدير بالذكر أن ريكي مارتن وُلد في سان خوان، وبدأ الظهور في الإعلانات التلفزيونية في سن التاسعة وبدأ مسيرته الموسيقية كعضو في فرقة مينودو البورتوريكية.

ريكي مارتن يوجه كلمة شكر لأبنائه

Latin Icon Recipient Ricky Martin performing a medley at the 2025 #VMAs @Ricky_Martin pic.twitter.com/Ppt8f1LPnw — Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025

— Video Music Awards (@vmas)

بعد أن حصل ريكي مارتن على أول جائزة "أيقونة لاتينية" على الإطلاق في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2025، وجّه تحيةً حارةً لتوأميه ماتيو وفالنتينو، اللذين يبلغان من العمر 17 عامًا- واللذان نادراً ما يتحدث مارتن علناً عنهما- وابنته لوسيا، البالغة من العمر 6 سنوات، وابنه رين، البالغ من العمر 5 سنوات، خلال خطابه، حيث قال ريكي بعد استلامه الجائزة: "أريد أن أهدي هذه الجائزة لأبنائي. ماتيو، فالنتينو، لوسيا، ورين، كل ما أفعله، أفعله معكم في ذهني وقلبي". كما وجه النجم تحيةً حارةً لمعجبيه، قائلاً: "الأمر بسيط للغاية: هذه لكم جميعًا. شكراً جزيلاً على تصفيقكم. أنا معتاد على تصفيقكم. لهذا السبب أعود دائماً. أنتم، ليس هنا في أمريكا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم. شكراً جزيلاً لكم".

