شاهدوا.. دوجا كات تأكل أحمر شفاه على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز MTV VMAs 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:58 صباحاً - وصلت منذ قليل النجمة الأمريكية دوجا كات البالغة من العمر 29 عامًا، إلى حفل توزيع جوائز MTV VMAs 2025، وقد لفتت الأنظار إليها وهي على السجادة الحمراء أمام المصورين حينما وضعت أحمر الشفاه وعقب ذلك تناولته وظلت تمضغه وهي مستمتعة بابتسامة على وجهها.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

مُشاركة دوجا كات بحفل MTV VMA على مدار سنوات

وكان الظهور الأول لنجمة الأمريكية دوجا كات في حفل توزيع جوائز MTV VMA عام 2020، وحينها فازت بجائزة "PUSH" لأفضل فنان صاعد، وفي العام التالي شاركت كمُقدمة لحفل جوائز الفيديو الموسيقي عام 2021.

للمزيد من الأخبار: دوجا كات تحلق شعرها وحاجبيها في إنستغرام لايف

تفاصيل حفل MTV VMAs

يُذكر أن حفل توزيع جوائز MTV VMAs سيُقام في قاعة UBS Arena بنيويورك، وخلال الحفل يعود إل إل كول جيه LL Cool J، البالغ من العمر 57 عاماً، إلى مسرح حفل توزيع جوائز VMAs كمقدم الحفل المسائي، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الحفل منفرداً، حيث سبق له أن شارك في تقديم حفل الجوائز عام 2022، إلى جانب جاك هارلو.

View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

وكانت قد تصدرت ليدي غاغا قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" و"أفضل فنان" و"أفضل ألبوم"، لتُسجل بذلك ثالث مرة في مسيرتها تتصدر ترشيحات؛ بعد أن حققت 13 ترشيحاً عام 2010، و9 ترشيحات عام 2020.

يليها في القائمة كل من برونو مارس بـ11 ترشيحاً، وكيندريك لامار بـ10، بينما تعادلت كل من روزاي وسابرينا كاربنتر بـ8 ترشيحات لكلٍ منهما، ثم أريانا غراندي وذا ويكند؛ بسبعة ترشيحات لكل منهما، وبيلي إيليش ستة ترشيحات، وتشارلي إكس سي إكس بخمسة ترشيحات.

يُمكنكم قراءة: كل ما تريدون معرفته عن حفل توزيع جوائز MTV VMAs للأغاني المصورة

يأتي وارن، 24 عاماً، وسومبر، 20 عاماً، من بين المرشحين لأول مرة هذا العام، إلى جانب روزي، جيجي بيريز، داميانو ديفيد، ليون توماس، لولا يونغ، فرقة ذا مارياس، جيني، جيمين، وجيسو.

وسيتم تقديم فئتين جديدتين هذا العام، هما أفضل موسيقى ريفية وأفضل فنان بوب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»