مصطفى قمر يكشف آخر تطورات ألبومه قمر 25

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 11:09 صباحاً - كشف الفنانعن آخر تطورات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "قمر 25"، مؤكداً أنه أوشك على الانتهاء من تحضيراته الكاملة تمهيداً لطرحه خلال الفترة المقبلة عبر موقع "" والمنصات الموسيقية المختلفة، ليثير حماس جمهوره الذين ينتظرون منه أعمال غنائية جديدة.وأعلن مصطفى قمر عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "" أنه يجهز لمفاجأة جمهوره قبل الإطلاق الرسمي للألبوم، موضحاً أنه بصدد طرح أول ثلاث أغنيات من العمل الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري. وكتب قائلاً: "يومكوا حلو بإذن الله، أفكركم أنا شغال على الألبوم، والشهر ده قبل ما يخلص بإذن الله حتسمعوا أول 3 أغاني.. استنوا البوست الجاي حاوضحلكوا مواعيد النزول.. قمر 25".قد تحبين قراءة.. أشهر مسلسلات الأجزاء في الدراما المصرية.. نجاح متجدد عبر الزمنألبوم مصطفى قمر الجديد "" يضم ثماني أغنيات سيتم طرحها بشكل متتالٍ خلال الفترة المقبلة يتعاون فيها مع عدد كبير من صناع الموسيقى، من أبرز الشعراء أحمد شكري، مودي نبيل، محمد الجمال، وعادل السيد، أما الملحنون فيتعاون مع فارس فهمي إضافة إلى تواجد أغنية للراحل محمد رحيم يقدمها قمر خلال الألبومويأتي ألبوم "قمر 25" بمثابة عودة قوية للفنان مصطفى قمر إلى ساحة الغناء بعد فترة غياب عن إصدار الألبومات، ومن المقرر أن يشكل الألبوم محطة مميزة في مشوار قمر الفني، إذ يحمل عنواناً خاصاً يعكس ارتباطه بمسيرته الطويلة التي امتدت لأكثر من 25 عاماً، وقدم خلالها عشرات الأعمال التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.وكان مصطفى قمر قد حمّس جمهوره في المملكة العربية السعودية، بعد أن نشر عبر حسابه الرسمي على "" مقطع فيديو من كواليس حفله الأخير هناك، معلناً فيه عن موعد حفله المقبل تزامناً مع طرح ألبومه الجديد. حيث كتب:"جمهور السعودية غير... نتقابل قريباً في أول حفلة بعد نزول الألبوم، مصطفى قمر 25".اطلعى على.. أعمال روائية على شاشات السينما والتلفزيون في 2026وكانت آخر أغنيات"صناعة مصرية" في عام 2024 من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم، وقدمها قمر بقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر.