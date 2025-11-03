إيدا إيجه نجمة “التفاح الحرام” لم تتمالك دموعها في برنامج شهير بايطاليا

تواصل الممثّلة التّركيّة الشّهيرة إيدا إيجه، “إحدى أبرز نجمات الدّراما في تركيا” نجاحها في إيطاليا بعد عرض مسلسلها الشّهير “التّفاح الحرام” الّذي استمرّ ستّة مواسم وحقّق هناك صدًى واسعًا.

مؤخّرًا، سافرت “إيدا إيجه” برفقة مدير أعمالها، إلى ميلانو حيث حلّت ضيفة على البرنامج الحواريّ الإيطاليّ الشّهير “Verissimo” الّذي يُعرض على قناة Canale 5. (http://www.instagram.com/p/DQhOXYUgi34/)

خلال الحلقة، لم تتمالك إيدا إيجه عن البكاء عندما عُرض مقطع فيديو مؤثّر عن مسيرتها الفنّيّة وحياتها الشّخصيّة.

تُعدّ الممثّلة إيدا إجه واحدة من أبرز نجمات الدّراما التّركيّة في السّنوات الأخيرة، إذ استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب الجمهور بفضل موهبتها العفويّة وحضورها القويّ على الشّاشة. وقد حقّقت شهرة واسعة من خلال تمثيلها في المسلسل الشّهير “التّفاح الحرام” الّذي شكّل نقطة التّحوّل الكبرى في مسيرتها الفنّيّة وامتدّ نجاحه خارج حدود تركيا ليصل إلى العالم العربيّ وأوروبا.