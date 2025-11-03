عودة غير متوقّعة لشجون الهاجري… والقصّة تحمل مفاجآت

كشفت الممثّلة شجون الهاجري، عن مسلسلها الجديد بعنوان “أمور عائليّة”، المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٦، إذ نشرت عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة البوستر الرّسميّ للعمل وعلّقت: “في رمضان بإذن الله، الله يبارك لنا ويكتب لنا كلّ الخير.”

من جانبه، أشرك الكاتب الكويتيّ فهد العليوة، متابعيه على “إنستغرام” بصورة من جلسة قراءة النّصّ، ظهر فيها أبطال العمل وهم يجلسون حول الطّاولة استعدادًا للتّصوير.

يضمّ المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الدّراما الخليجيّة، من بينها: شجون الهاجري، بيبي عبد المحسن، نور الدليمي، علي كاكولي، عبد الله بوشهري، عبد الله السّيف، دافي، آلاء الهندي، وحسين المنصور وهو من إخراج أحمد عبد الواحد.

يتألّف المسلسل من ثلاثين حلقة ويروي قصصًا متشابكة من واقع الحياة الاجتماعيّة.

يأتي هذا التعاون بعد النّجاح الّذي جمع العليوة بوشهري بشجون في مسلسل “غسيل” الّذي تناول قصّة حبٍّ انقلبت إلى مطامع مادّيّة وحقّق صدًى واسعًا عند عرضه.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدّة إشاعات كانت قد ربطت بين شجون الهاجري وفهد العليوة بعلاقة عاطفيّة وزواج محتمل، إلا أنّ شجون سارعت إلى نفي الخبر.

مع ذلك، لا يخفى على المتابعين وجود علاقة مميّزة تجمع الطّرفين، يسودها الإعجاب والودّ وقد ظهرا معًا في أكثر من مناسبة ومنشور مشترك عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.