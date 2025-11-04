«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

نظّمت «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاً بمناسبة يوم العَلم، الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، بمقرها في أبوظبي، حيث جرت مراسم رفع علم الدولة بجانب سارية العلم في أجواء وطنية مهيبة، جسّدت معاني الوحدة والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

وواكبت منصات الشركة أبرز فعاليات يوم العَلم عبر مجموعة من التغطيات المباشرة لعددٍ من الأنشطة التي جرى تنظيمها بهذه المناسبة على مستوى الدولة، انسجاماً مع مستهدفاتها الاستراتيجية بإبراز رؤية الدولة وإنجازاتها، ودعم تطلعات المجتمع الإماراتي، وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان والتنمية والتسامح.

وشهدت الفعالية التي نظمتها «أبوظبي للإعلام» تجمّعاً لموظفي الشركة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث جرى رفع راية الإمارات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وسط ترديد النشيد الوطني، في مشهد عبّر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تُمثّله هذه المناسبة من رمزية خالدة في وجدان أبناء الوطن، وتأكيد على التلاحم الوطني تحت علم واحد، وقيادة واحدة.

وأضفى «عام المجتمع»، الذي يتواصل في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد» منذ مطلع عام 2025، في مبادرة وطنية تُجسّد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، بُعداً معنوياً خاصاً على أجواء الاحتفاء هذا العام، لما يُكرّسه من قيم التلاحم والتعاون والانتماء، ويعكس روح المسؤولية المشتركة التي تُجسّدها هذه المناسبة الوطنية، بما يُعزّز روابط الأسرة والمجتمع، ويدعم رؤية الدولة نحو مجتمع متلاحم يُسهم جميع أفراده في مسيرة البناء والتنمية.

الولاء والانتماء

وفي هذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «شركة أبوظبي للإعلام»: «يُواصل يوم العَلم عاماً بعد عام تجسيد أسمى معاني الوحدة والولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً ومقيمين على أرضها، لنمضي بثقة تحت راية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. واليوم هو لحظة نُعبّر فيها جميعاً عن اعتزازنا بالهوية الوطنية، والمنجزات التي تحقّقت بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة، وتكاتف أبناء الوطن في مسيرة البناء والتنمية».

وأضاف القبيسي: «وضعت أبوظبي للإعلام نصب أعينها مسؤولية وطنية راسخة بضرورة تسليط الضوء على رفعة الوطن ليكون المنارة التي نهتدي بها في عملنا اليومي، وتقديم إعلام وطني يعكس روح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء، وهو ما نشهده اليوم، وكل يوم في إخلاصنا لرسالة الوطن عبر تغطياتنا الواسعة التي تبرز صورته الحضارية المُشرقة في مختلف المحافل والميادين». واختُتمت الفعالية، بالتأكيد على مواصلة الجهود لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الاتحاد والمحبة والوفاء للوطن، وبمشاركة موظفي الشركة الذين رفعوا العَلم بكل فخر، ليبقى شامخاً في سماء الوطن، رمزاً للوحدة والعزة والسيادة.