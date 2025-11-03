أعلن كلٌّ من الممثلين أحمد الفيشاوي وجميلة عوض عن بدء بروفات فيلمهما الجديد “حين يكتب الحب”، وذلك عبر صفحاتهما الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيلم ينتمي إلى فئة الرومانسية الاجتماعية، ويقدّم مجموعة من القصص المتداخلة التي تتناول العلاقات العاطفية والمشاعر الإنسانية وما يرافقها من تحدّيات وصراعات داخلية يعيشها الأبطال في رحلة بحثهم عن الحبّ الحقيقي.
يضمّ العمل نخبة من الممثلين أبرزهم: جميلة عوض، أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، شيري عادل، سوسن بدر، نانسي صلاح، إلهام صفي الدين، وهو من إنتاج نايف عبد الله، ويمثّل التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمد هاني.
كانت هذه تفاصيل خبر جميلة عوض وأحمد الفيشاوي يجتمعان في حكاية حبّ غير تقليدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.