جميلة عوض وأحمد الفيشاوي يجتمعان في حكاية حبّ غير تقليدية

أعلن كلٌّ من الممثلين أحمد الفيشاوي وجميلة عوض عن بدء بروفات فيلمهما الجديد “حين يكتب الحب”، وذلك عبر صفحاتهما الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيلم ينتمي إلى فئة الرومانسية الاجتماعية، ويقدّم مجموعة من القصص المتداخلة التي تتناول العلاقات العاطفية والمشاعر الإنسانية وما يرافقها من تحدّيات وصراعات داخلية يعيشها الأبطال في رحلة بحثهم عن الحبّ الحقيقي.

يضمّ العمل نخبة من الممثلين أبرزهم: جميلة عوض، أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، شيري عادل، سوسن بدر، نانسي صلاح، إلهام صفي الدين، وهو من إنتاج نايف عبد الله، ويمثّل التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمد هاني.