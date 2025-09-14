شاهدوا كيف شاركت رنا جبران جمهورها صوراً من كواليس مسلسل "أمي" وماذا قالت لهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:10 مساءً - شاركت الفنانة رنا جبران متابعيها عبر حسابها على الإنستغرام عدداً من الصور من كواليس مسلسل "أمي" للحلقة الأخيرة، والذي جسدت فيه شخصية "سهام" والصور كانت لمشاهد لها عندما تقوم بقتل زوجها "عبيد"، الذي جسد شخصيته الفنان تركي اليوسف، وكذلك صور أخرى من كواليس العمل ووجهت رسالة إلى جمهورها وطلبت منهم ألا ينسوها، وشكرتهم على الدعم والكلمات المحفزة طوال أيام عرض المسلسل وعلى مدى 90 حلقة عرضت أحداث العمل من خلالها.

رنا جبران لجمهورها: لا تنسونا

علقتعلى الصور وكتبت: "لاتنسونا، شكراً جمهورنا على الدعم والحب نجاحهو نجاحكم، شكر خاص من القلب للأستاذ المخرج الرائع "جودت مرجان، وإلى أسرتي، ومدير أعمالي وصديقي الجندي المجهول أحمد الرفيع، وكذلك إلى جميع الفنانين والفنانات الذين شاركوها العمل"

كما شاركت صوراً إضافيه لها من العمل وعلقت وكتبت: "فرح بنجاح العمل ومشاعر حزن بسبب الوداع، وداع العمل اللي خلانا نعيش الحزن والحب والخوف والحنان بالوقت نفسه، علمنا أن الأم مهما صار تظل الحضن والأمان، نذكره ونتذكر تفاصيله بكل حُب، الوداع يظهر دائماً بمظهر الثقيل لأنه لا يجيد التعاطف أبداً، أقول لكل أم أطفالك أمانة عندك وأنتِ مصدر الأمان الأول في حياتهم.أنا سعيدة بالأصداء الجميلة على المستوى المحلي والدولي ولازلت أطمح للمزيد، أتوجه بالشكر لكل فرد كان جزءاً من هذا العمل الكبير، من فريق الإخراج والإنتاج والنجوم الكبار وزملائي الممثلين، عملنا بحب واجتهدنا وتعبنا والحمد لله أنجزنا عملاً للتاريخ، سأشتاق إليكم فرداً فرداً، شكراً جمهورنا على الدعم والحب نجاح مسلسل أمي هو نجاحكم، شكر خاص من القلب".‏‪‪‪‪

وكانت رنا قد كتبت أيضاً لجمهورها ومحبيها: "لحظة الوداع انتهى المسلسل لكن لم تنتهِ القصة داخلي، فما زالت تفاصيل الشخصية التي جسدتها تسكنني وكأنها جزء مني كان وداعها صعباً، مؤلماً لكن في المقابل، تغمرني مشاعر الفرح والفخر بهذا النجاح الكبير الذي لم يكن ليتحقق لولا حبكم ودعمكم نجاح هذا العمل هو نجاحنا جميعاً، أنتم الذين صدّقتم الشخصية وعشتم تفاصيلها معي، أنتم الذين منحتموني القوة للاستمرار والعطاءأحمل في داخلي امتناناً عميقاً لكل من وقف خلف الكاميرا، من إخراج وإنتاج وكتابة، ولكل من شاركني هذه الرحلة.انتهى المسلسل، لكن أعدكم أن أستمر في تقديم الأفضل، وألا أتوقف عن الرسائل الهادفة والعطاء بحب بإذن الله".

https://www.instagram.com/p/DOi33HbDHLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOi33HbDHLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOi33HbDHLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مسلسل" أمي

https://www.instagram.com/p/DOi1p6cjEfN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOi1p6cjEfN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOi1p6cjEfN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هو عمل يتكون من 90 حلقة، من بطولة الفنان تركي اليوسف، العنود سعود، زهرة عرفات، رنا جبران، ⁠⁠سناء بكر يونس، فايز بن جريس، ⁠⁠نايف الظفيري، ترف العبيدي، ريم العلي، همس بندر، أسمهان توفيق، ليلى السلمان، بدر محسن، عزيز بحيص، أبرار فيصل، عبدالعزيز المبدل، نذير غليون، غادة الملا، لطيفة المجرن، طيف سعد، متعب القميزي، مروة علي، نغم المالكي، ونور حسين. وقد يحقق Top1 في دول الخليج وبعض الدول العربية على منصة شاهد، كما استطاع أن يكون من المسلسلات الأكثر متابعة وتداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقته الأولى.دارت أحداثه حول الطفلة "بسمة" التي تعيش في منزل يكتنفه العنف والإهمال بسبب زوج والدتها "عبيد"، وإهمال والدتها "سهام"، وتعاني "بسمة" من سوء المعاملة وقلة الأمان، مما يجعل حياتها مليئة بالخوف والوحدة. تلمح معلمتها "مريم"، علامات صامتة على معاناة "بسمة"، فتقرر التدخل لإنقاذها من هذا الوضع الصعب، تنشئ "مريم" علاقة قوية مع "بسمة"، وتكافح إلى جانبها لتحريرها من دائرة الألم والعنف، مما يحدث تحولاً كبيراً في حياة الطفلة ويمنحها الأمل في مستقبل أفضل.للمزيد من الأخبار: رنا جبران لـ الخليج 365: مسلسل "أمي" نقطة تحول كبيرة بحياتي الفنية.. وهؤلاء تتمنى العمل معهم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن