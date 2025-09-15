بالأرقام.. معاذ العمري يحتفل بذكرى زواجه من ديانا كرزون بعملية حسابية رومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 02:04 صباحاً - بمناسبة ذكرى زواجهما الخامس، عايد الإعلامي معاذ العمري زوجته الفنانة ديانا كرزون متوجهًا إليها بأجمل وأرقّ العبارات التي شاركها وإياها علنًا على الملء حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة جمعتهما وشاركها معها عبر حسابها على إنستغرام. وعلق على الصورة التي بديا فيها بإطلالة مشرقة وهما يبتسمان، بطريقة حسابية رومانسية حيث استعان بالأرقام لعدّ الأيام والسنوات التي جمعتهما بحب وسعادة منذ زواجهما لغاية الآن.

معاذ العمري لزوجته ديانا كرزون: صاحبة أيامي وصاحبة طريقي

وكان الإعلامي معاذ العمري نشر صورة مع زوجته الفنانة ديانا كرزون على خلفية أغنية "سيد الغاليين" للفنان ماجد المهندس، والتي تعبّر كلماتها عن الحب الكبير بين الحبيبين. وبعض ما جاء فيها:"حبي وحبك غير عن هالناس مهما تقول الناس كلمة أحبك بإحساس تعشقني وانا أعشقك بإحساس". وعلق على الصورة برومانسية متحدثًا عن حياتهما معًا طيلة خمس سنوات ووصف ديانا برفيقة دربه وطريقه، وهي الزوجة الطيبة المعشر والحنونة. وعلق قائلًا:" 365يوم ب خمس سنوات يعني 1825 يوم مروقوا مع رفيقة درب طيبة المعشر طيبة القلب حنونة الطباع صاحبة أيامي وصاحبة طريقي.. ديانا رفيقة ترافق الروح.. خمس سنوات زواج والحمدلله رب العالمين على نعمه ورضاه.. 14/9/2020❤️14/9/2025".

وفور نشره الصورة وعبارات معاذ العمري المليئة بالحب لزوجته ديانا كرزون، انهالت التعليقات المهنئة التي تمنى من خلالها المتابعون دوام السعادة الزوجية لـ معاذ وديانا. ومن هذه التعليقات، لوحظ تعليق لتمارا العمري شقيقة معاذ ضمّنته تهنئتها الخاصة لشقيقها وزوجته قائلة "أتمنى لكما حبًا لا ينضب، واحترامًا لا ينضب، وحياة سعيدة معًا. ذكرى زواج سعيدة لأخي العزيز وزوجته الحبيبة".

وكانت الفنانة ديانا كرزون والإعلامي معاذ العمري تزوجا بعد قصة حب جمعت بينهما، في 14 سبتمبر من العام 2020، ورزقا بفتاة تدعى سلمى وصبي يدعى راشد.

View this post on Instagram A post shared by Moath Al Omari معاذ العمري (@omari.moath)

ديانا كرزون تتألق بمهرجان جرش للثقافة والفنون

وكانت الفنانة ديانا كرزون أحيت حفلًا في"مهرجان جرش للثقافة والفنون" بدورته الـ39، على المسرح الجنوبي، حيث امتلأت المدرجات بجمهور ديانا الذين راحوا يهتفون باسمها بحب: "أم راشد"، لتبادلهم مشاعر الحب ذاتها قائلة: "أحب هذا الاسم وأنتم عيوني". وقد تألقت ديانا كرزون في حفلها بإطلالة لافتة بفستان سهرة أسود طويل. وقدمت العديد من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور الذي راح يرددها معها بحب ومنها: "الهوية أردنية"، "عمان في القلب"، و"حنا كبار البلد"، و"راسك يالغالي"، و"هيلا يا أردنية"، "أبعاد كنتم ولا قريبين"، "العمر ماشي"، و"ملح البحر"، و"انساني ما بنساك"، واختتمت الحفل بوصلة طربية للسيدة أم كلثوم أظهرت إمكانياتها الصوتية العالية.

وخلال الحفل وتقديرًا لمسيرتها الفنية المشرّفة، تم تكريم الفنانة ديانا كرزون من قبل وزير الثقافة الدكتور عز الدين كناكريه، ومدير مهرجان جرش أيمن سماوي، وقد عبّرت ديانا عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم الذي اعتبرته وسام فخر من وطنها المتجذر في قلبها وصوتها.

