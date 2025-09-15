سيلينا غوميز تخطف الأنظار بنحافتها في حفل جوائز إيمي برايمتايم 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:02 صباحاً - بدأت منذ قليل السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025 في نسخته الـ 77استعدادًا لإعلان الفائزين لأفضل الأعمال والبرامج التلفزيونية، وحضر حشد كبير من النجوم وصناع السينما، سواء مرشحون للجوائز أو حضروا كضيوف، وجاء على رأسهم الثنائي المُنتظر زفافهما قريبًا؛ النجمة العالمية سيلينا غوميز، وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو.

سيلينا غوميز وبيني بلانكو على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2025

خطفت سيلينا غوميز، البالغة من العمر 33 عامًا، الأضواء فور وصولها السجادة الحمرا بصحبة بيني بلانكو، وسط تشجيع كبير من الجمهور، وارتدت النجمة العالمية فستان أحمر طويل وأنيق، بينما ارتدى بلانكو بدلة سوداء. وكان من الملاحظ أن غوميز فقدت الكثير من وزنها.

ويُعد مسلسل "Only Murders in the Building"، التي تشارك غوميز في بطولته وإنتاجه، ضمن المسلسلات المرشحة في فئة "أفضل مسلسل كوميدي"، بينما لم يُحالف الممثلة الشابة الحظ في ترشيحها في فئة أفضل ممثلة.

ويذكر أنه بعد أشهرٍ من الخطوبة التي أعلنت غوميز عنها رسمياً من خلال حسابها على إنستغرام، أفادت تقارير صحفية أن النجمة تقترب من الدخول للقفص الذهبي، حيث كشف موقع TMZ أن سيلينا غوميز وبيني بلانكو سيتزوجان نهاية هذا الشهر (سبتمبر)، بينما مكان الحفل فهو سري للغاية، حتى أن الضيوف لا يعرفون المكان، وذكرت TMZ أن الثنائي سيتزوجان في أحياء مونتيسيتو أو سانتا باربرا بجنوب كاليفورنيا، لكن الموقع الدقيق غير معروف، وسيتم نقل الجميع إلى مكان الحفل.

نجوم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي

كما توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز إيمي وجاء من بينهم؛ كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

أبرز الأعمال المرشحة لجوائز إيمي 2025

مسلسل Severance،The White Lotus، وThe Penguin هي بعض من المسلسلات التلفزيونية التي ستتنافس في حفل الليلة.

استحوذ مسلسل Severance على المركز الأول في الأكثر ترشيحاً بقائمة الترشيحات لجوائز الإيمي 2025، بحصوله على 27 ترشحاً وفقاً لأكاديمية الفنون، وتبعه مسلسل "The Penguin" بـ24 ترشيحاً، وتعادل مسلسلا "The Studio" و"The White Lotus" في المركز الثالث بـ23 ترشيحاً لكل منهما.

أوين كوبر، نجم مسلسل Adolescence البريطاني البالغ من العمر 15 عاماً، والذي يحكي قصة مراهق متهم بقتل زميل له في الصف، قد يصبح أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي على الإطلاق. مارتن سكورسيزي يحصل على أول ترشيح تمثيلي لجائزة إيمي: ضيف شرف بعمر 82 عاماً.

