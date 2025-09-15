تيد دانسون وماري ستينبورغين يحصدان جائزة بوب هوب الإنسانية خلال حفل إيمي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 صباحاً - خلال حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025 تسلم النجم الأمريكي تيد دانسون و زوجته النجمة الأمريكية وماري ستينبورجين جائزة بوب هوب الإنسانية، وجاءت الجائزة تقديراً لمسيرتهما الطويلة في العمل الخيري الاستثنائي والنشاط والالتزام بالخير العالمي.

جائزة "بوب هوب" تمتد لما يتجاوز العشرون عامًا لدعم النشاط الخيري

فوز كل من هانا إينبيندر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة و جيف هيلر أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

وكان قد تم تأسيس جائزة "بوب هوب" الإنسانية في عام 2002 وهي من أرفع الجوائز التي يمنحها مجلس إدارة أكاديمية التلفزيون، ويتم منحها لشخص أو أكثر في قطاع الإعلام ممن تُحدث أعمالهم وتصرفاتهم أثرًا مستدامًا على المجتمعات، وأيضًا تُجسّد جهودهم الخيرية الممتدة لعقود وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.كما شهد حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025 فوز الممثلة الشابة هانا إينبيندر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، وقد تسلّمت هانا إينبيندر الجائزة عن دورها في مسلسل "Hacks"، وقد حققت إينبيندر أول فوز لها بعد أربعة ترشيحات لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي.

وقد أعربت إينبيندر عن دهشتها من الفوز بعد غياب دام عدة سنوات، كما عبّرت النجمة عن تأثرها الشديد وهي تشكر فريق عملها وطاقمها وزميلاتها في التمثيل، بمن فيهن جين سمارت.

القائمة الكاملة لجوائز إيمي برايمتايم 2025

كما فاز أيضًا جيف هيلر بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، وقد تسلم الجائزة عن دوره في مسلسل "Somebody Somewhere" وعند استلامه الجائزة، كان هيلر متأثرًا للغاية، حيث شكر كل من في حياته، بمن فيهم زميلته في التمثيل بريدجيت إيفرت وزوجها، وقال: "شكرًا لأنهما لم يضحكا عليّ أبدًا".

نجوم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي

https://www.instagram.com/p/DOmURdzCH0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOmURdzCH0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOmURdzCH0o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُذكر أن عدد كبير من النجوم والمشاهير توافدوا ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز إيمي، وجاء من أبرزهم سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، كيت بلانشيت، كوينتا برونسون، بيدرو باسكال، سيدني سويني، كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

