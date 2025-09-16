كلهم بيحبوا مودي أول مسلسلات رمضان 2026 في مواقع التصوير

أول أعمال رمضان 2026 يدخل مواقع التصوير

أول تجربة في دراما المنصات

الدراما الاجتماعية المشوقة

"جودر" آخر أعمال ياسر جلال الدرامية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - يضع الفنانحالياً اللمسات الأخيرة على مسلسله الجديد ""، الذي أعلن عنه مؤخراً، تمهيداً لعرضه في، حيث يواصلمن خلال هذا العمل الاعتماد على دراما الـ15 حلقة للعام الرابع على التوالي، بعدما نجح في تقديمها خلال شهر رمضان بالسنوات الماضية.وحدد القائمون على مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الأسبوع المقبل موعداً لبدء تصوير المشاهد الأولى داخل أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، بمشاركة ياسر جلال وباقي نجوم العمل، ليكون بذلك أول أعمال موسم دراما رمضان 2026 التي تدخل مواقع التصوير، في وقت لا تزال فيه معظم المسلسلات الأخرى قيد التحضير.قد تحبين قراءة.. نجوم يغيرون جلدهم في رمضان 2026 أبرزهم ياسر جلالمسلسل ""، يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال كلٌّ من: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025 وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.ومن ناحية أخرى، ينتظرعرض مسلسل "" المكوَن من 15 حلقة والمقرر عرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة لتكون أولى تجاربه في دراما المنصات، والعمل من إنتاج محمد مشيش ويشارك في بطولته إلى جانبكلٌّ من: أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانينمسلسل "" ينتمي إلى الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث يظهر جلال بدور إعلامي شهير يدعى فؤاد السرجاني، زوج داليا التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.يمكنك قراءة أيضا.. ياسر جلال يجمع بين دراما المنصات ومنافسات رمضان لأول مرةوتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل، والذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.قدّمآخر أعماله الدرامية، خلال مسلسل "" والذي عرض في، وشارك في بطولته كل من: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».