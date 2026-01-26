جويل ماردينيان تفقد والدها: وداع مؤلم لبطلها الخارق

دبي - فريق التحرير: نعت خبيرة التجميل وسيّدة الأعمال اللبنانيّة جويل ماردينيان، والدها الرّاحل “جو نيل” الّذي غيّبه الموت بعد صراع مرير مع مرض السّرطان.

وفي رسالة مؤثّرة عبر “إنستغرام”، أشركت جويل جمهورها مشاعرها بهذا الرّحيل المُوجع، إذ وصفت والدها بأنّه “بطلها الخارق” الّذي ترك فراغًا لا يُملأ.

كما استحضرت جويل، في رسالتها الجانب الفنّيّ والإنسانيّ لوالدها، مستذكرةً صوته الّذي كان يطغى بجماله على كبار المغنّين العالميّين، إذ كتبت:

​”لقد غنيتَ (My Way) أفضل من فرانك سيناترا و(Show Me) أفضل من جو تيكس.. أنا محظوظة جدًّا لأنك كنت أبي؛ لقد نشأت وأنا أعتقد أنّني ثريّة للغاية لأنك منحتنا كل شيء”.

ولم تغفل جويل، عن توثيق الأثر الّذي تركه والدها في عائلتها، مشيرةً إلى أنّها ترى ملامحه وصفاته تتجدّد في أبنائها؛ فترى شجاعته في “ناثان” ولطفه في “بيلي”، وجماله في “إيلّا” وتفاصيله في “جورجيو”، مؤكّدةً أنّ روحه وحبّه سيبقيان يحيطان بالعائلة من كل جانب.

و​ختمت “ماردينيان”، رسالتها بكلمات مؤثّرة وصفت فيها والدها بأنّه “أصدق الرجال”، معربةً عن ثقتها بأنّه رحل “بصحبة الملائكة” إلى السّماء، تاركًا خلفه إرثًا من الحبّ والنّزاهة والذّكريات الّتي لن تنطفئ.