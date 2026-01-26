قرار رسميّ صادم باستبعاد منتج المسلسل التّركي “المنظّمة” بسبب قضيّة المخدرات

دبي - فريق التحرير: في تطوّر جديد هزّ الوسط الفنّيّ التّركيّ، أقدمت قناة TRT1 الحكوميّة على حذف اسم المنتج تيمور سافجي وشريكه بوراك ساغيشار، إضافة إلى اسم شركة الإنتاج، من مقدّمة مسلسل “المنظّمة”، وذلك بعد ثبوت تعاطي سافجي موادّ محظورة بحسب ما تمّ تداوله.

وبحسب المعلومات المتداولة، يُقال إنّ شركة الإنتاج تستعدّ لفرض غرامة ماليّة على قناة TRT1 على خلفيّة هذا القرار، في خطوة تعكس حساسيّة الموقف وتشدّد القناة الحكوميّة في التّعامل مع القضيّة.

يُذكر أنّ تيمور سافجي هو أيضًا منتج مسلسل “حلم أشرف”، إلّا أنّه لم يتِمّ حتّى الآن اتّخاذ أيّ إجراء بحقّ العمل لكونه يُعرض على قناة D الخاصّة، بعكس قناة TRT1 الحكوميّة الّتي سارعت إلى اتّخاذ قرارها.

وجاء انتشار هذه التّطوّرات بعد ساعات قليلة فقط على جدل واسع شهدته السّاحة الفنّيّة التّركيّة، إثر القرار الحاسم باستبعاد النّجم التّركيّ دوغوكان غونغور، بطل مسلسل “شراب التّوت” وممثّل شخصيّة “فاتح” من العمل بشكل نهائيّ، على خلفيّة ثبوت إيجابيّة فحصٍ خضع له لمادّة محظورة، هذا ما زاد من سخونة المشهد وأعاد ملف الالتزام والانضباط في الوسط الفنّيّ إلى الواجهة.