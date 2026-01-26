حقيقة عودة تامر حسني وبسمة بوسيل تتكشف وسط تعاطف الجمهور

دبي - فريق التحرير: أكّدت المخرجة المصريّة سارة وفيق أنّ علاقة الفنّان المصريّ تامر حسني بطليقته الفنّانة بسمة بوسيل، لم تتغيّر، مشيرة إلى أنّ الجمهور لا يزال يتمنّى عودتهما معًا.

ولفتت “وفيق”، إلى أنّ هناك تعاطفًا واسعًا من الجمهور تجاههما وتمنّي الخير لهما دائمًا.

وقالت “لا يزال الجمهور يُحبّ بسمة بوسيل وتامر حسني معًا، ورغم أنّهما لم يعودا إلى الارتباط، فإنّ التعاطف معهما مستمر، وكثيرون يتمنّون عودتهما، سائلين الله أن يكتب لهما الخير دائمًا.” بحسب “القاهرة٢٤”

وتحدّثت سارة، عن علاقتها بتامر حسني، موضحة أنّ صداقة قويّة تجمع بينهما وأنّ العمل المشترك بينهما يسير بشكل متميّز ويعكس انسجامًا كبيرًا، كما أنّ الثّقة المتبادلة بينهما تمتّد خارج نطاق العمل.

على صعيد الأعمال الفنّيّة، آخر أعمال سارة وفيق وتامر حسني فيلم “ريستارت”، شارك في بطولته هنا الزّاهد، محمّد ثروت، عصام السّقّا، ميمي جمال، باسم سمرة.